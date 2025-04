Équipe nationale U17

Premier stage de présélection à Sétif

Le nouvel entraîneur de la sélection algérienne masculine de football des moins de 17 ans (U17) a entamé un stage de présélection à l’École nationale des sports olympiques d’El Bez (Sétif), a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel. Il s’agit du premier regroupement sous la houlette du nouveau sélectionneur, Amine Ghimouz, qui a convoqué 30 joueurs évoluant dans des clubs affiliés aux ligues régionales de Constantine, Annaba et Batna. Ce stage se poursuivra jusqu’au 23 avril. Cette première étape marque le lancement d’une série de stages de présélection qui concerneront prochainement les régions centre et ouest, conformément à la stratégie tracée par la direction technique nationale. Celle-ci vise à élargir la base de détection des jeunes talents à l’échelle nationale, en vue de constituer une équipe compétitive pour les prochaines échéances continentales et internationales.

Championnat d’Afrique des clubs (messieurs)

Bonne entame pour le WAT et Teniet El Abed

Les deux représentants algériens au championnat d’Afrique masculine des clubs de volley-ball 2025 (19-30 avril), le WA Tlemcen et Castel Teniet El Abed, ont réussi leurs débuts dans la compétition, en remportant leur premier match, lors de la deuxième journée, disputée dimanche dans la ville libyenne de Misrata.

Versé dans le groupe A, le WAT s’est imposé face aux Camerounais de Sports volley-ball 3 sets 0 (25-18, 25-18, 25-16), alors que Castel Teniet El Abed, logé dans la poule B, a disposé des Ougandais de Nemostars VC 3 sets à 2 (25-20, 22-25, 14-25, 25-23, 15-10). Lors du match d’ouverture de la compétition, disputé samedi, les Libyens de Swehly Sports Club se sont imposés devant le Volley club espoir (RD Congo) 3 sets à 0 (25-22, 25-11, 25-10). Outre les deux formations algériennes, ce tournoi enregistre la participation de 23 clubs répartis en quatre groupes dont le tenant du titre et vainqueur de 16 trophées, Al-Ahly SC d’Égypte, sacré en 2024 devant le MS Bou Salem de Tunisie.