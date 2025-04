Ligue 1 Mobilis

L'équipe type de la 23e journée dévoilée

La Ligue de football professionnel (LFP), a dévoilé l'équipe type de la 23e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, disputée vendredi et samedi derniers.

La JS Kabylie, vainqueur en déplacement dans le Classico face à l'USM Alger (1-0), domine cette équipe en présence de trois joueurs : les deux défenseurs Mohamed Amine Madani et Mohamed Réda Hamidi, ainsi que le milieu de terrain Mehdi Boudjemaâ.

Le MC Alger, actuel leader, et son dauphin le CR Belouizdad, sont représentés par deux joueurs chacun.

Les deux attaquants : Aymen Mahious (CRB) et Ramdane Hitala (ES Mostaganem), sont à l'honneur, puisqu'ils se sont distingués au cours de cette journée en signant un doublé.

La 24e journée débutera le jeudi 24 avril, et se poursuivra les 25 et 26 avril.

Voici par ailleurs l'équipe type de la 23e journée :

Gardien : Saïdi (ES Sétif)

Défenseurs : Halaïmia (MC Alger), Ghezala (MC Alger), Madani (JS Kabylie), Hamidi (JS Kabylie)

Milieux : Benguit (CR Belouizdad), Toual (MC El-Bayadh), Boudjemaâ (JS Kabylie)

Attaquants : Djabout (NC Magra), Mahious (CR Belouizdad), Hitala (ES Mostaganem).



Équipe nationale U20

Les Verts achèvent leur premier stage

La sélection nationale de football des moins de 20 ans (U20) a achevé dimanche son premier stage de préparation, sous la conduite du sélectionneur national, Razik Nedder, a annoncé la Fédération algérienne (FAF), dans un communiqué.

Ce regroupement, d'une durée de cinq jours, a marqué le point de départ du processus de relance de cette catégorie.

Trente joueurs ont été convoqués dans le but de les évaluer et de constituer un noyau initial en vue des prochaines échéances. Dimanche, les Verts ont disputé une rencontre d'application face à l'équipe réserve de l'Olympique Akbou, sur un des terrains du Centre technique national de Sidi Moussa.

Le match s'est soldé par une victoire des camarades d'Anatof sur le score de (2-0). Cette opposition a permis au staff technique de faire tourner l'effectif afin d'observer les capacités individuelles et collectives de chaque joueur.

À l'issue du stage, les joueurs ont quitté le centre pour retrouver leurs clubs respectifs et poursuivre la préparation pour le championnat national. Un deuxième rassemblement est prévu pour les natifs de 2007 et 2008, dans l'optique des qualifications à la CAN U20 2027, puis à la Coupe du monde de la même catégorie.