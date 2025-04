Union africaine d’haltérophilie

Kamel Saïdi intègre le bureau exécutif

Le président de la Fédération algérienne d'haltérophilie (FAH), Kamel Saïdi , a été élu membre du bureau exécutif de l'Union africaine de la discipline, lors de l'Assemblée générale tenue mardi à Moka, à l'île Maurice, en marge des championnats d'Afrique qui se déroulent du 20 au 28 avril, a appris l 'APS auprès de l'instance fédérale.

Le président de la FAH a été élu membre du bureau exécutif de l'Union africaine, après avoir obtenu la confiance de la majorité des membres participant à l'Assemblée générale. «Cette élection est l'aboutissement des efforts de l'Algérie pour développer l'haltérophilie sur le continent et reflète son statut croissant au niveau africain», a-t-on ajouté.

Dans le même contexte, les Algériens Dr. Fares Abdelghani et Dr. Aït Messaoud Abdelghani, ont été élus, respectivement, au Comité de recherche et de formation et au Comité médical, «ce qui met en évidence la présence forte et effective de l'Algérie au sein des instances de l’Union africaine et confirme l’engagement de l’Algérie à contribuer au développement de ce sport à différents niveaux techniques, médicaux et scientifiques», a précisé la même source.

La Fédération algérienne d’haltérophilie a félicité l’ensemble des élus et exprime sa fierté de cette représentation distinguée qui reflète la compétence des cadres algériens et la confiance placée par les partenaires africains en leurs compétences.

Ligue 1 Mobilis

JS Saoura – USM Alger décalée d’une journée

Le match JS Saoura- USM Alger comptant pour la 24e journée de Ligue 1 Mobilis, initialement prévu le vendredi 25 avril a été décalé de vingt-quatre heures et se jouera finalement le samedi à 18h00 au stade du 20-Août de Béchar, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP).

La décision de décaler cette rencontre a été prise pour des raisons «organisationnelles et logistiques et suite à la demande formulée par le club de l'USM Alger», précise l'instance chargée de la gestion de la compétition dans un communiqué publié sur son site officiel. La JS Saoura occupe la 8e place au classement en compagnie de l'ASO Chlef avec 28 unités. Avec deux matchs en moins, l'USMA occupe la cinquième place au tableau avec le MC El Bayadh avec 33 points. Par ailleurs, le milieu offensif de l'USM Alger Mehdi Merghem, blessé au genou lors de la demi-finale de la coupe d'Algérie contre l'USM El Harrach, sera éloigné des terrains pour une période de quatre semaines, a annoncé le club de Ligue 1 Mobilis sur son site officiel lundi. «Les examens effectués par Merghem ont décelé une blessure au genou qui nécessite un arrêt de quatre semaines, précise l'USM Alger dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.