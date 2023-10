Six juges arbitres algériens ont réussi leur passage au grade international organisé par la Fédération internationale de karaté en marge des Championnats du monde de la discipline qui se déroulent à Budapest en Hongrie, a appris l’APS lundi de la Fédération algérienne de karaté (FAK). Les six juges arbitres algériens sont : Rabhi Omar (référé A Kumité), Boukerche Khaled (référé A Kumité), Zaoui Ryad (référé B Kumité), Birouk Abdelaziz (référé B Kumité), Oujit Naïma (juge A Kata) et Youcef Ghezzal (juge A Kumité). Pour rappel, la sélection algérienne de karaté avait pris part aux Jeux mondiaux 2023 des arts martiaux, catégorie des moins de 21 ans (messieurs et dames), organisés les 20-21 octobre en Arabie saoudite. Trois médailles (1or et 2 argent) ont été glanées par les athlètes algériens. La médaille d’or a été remportée par Louiza Abourriche (-55 kg), alors que les deux médailles d’argent ont été décrochées par Sylia Ouikène (-50 kg) et Khadidija Ghellam (-61 kg). Selon les organisateurs, 96 athlètes (messieurs et dames), représentant 42 pays, ont pris part aux épreuves de karaté, inscrites au programme de ces Jeux mondiaux 2023 des arts martiaux.