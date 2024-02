La direction de la jeunesse et des sports a organisé jeudi dernier à l'ODEJ une journée à laquelle avaient assisté une centaine de responsables du secteur. Cette initiative coïncidait avec l'installation du nouveau directeur, qui, constatant la situation qui y prévalait, caractérisée par un certain relâchement dans la gestion, a voulu impulser un nouvel élan afin de se mettre au diapason des autres secteurs impliqués dans le développement de la wilaya. L'intervenant à cette conférence, un inspecteur de la DJS, a longtemps fustigé l'absence de volonté manifeste dans l'application des directives et décrets émanant du ministère de tutelle dans la gestion à tous les échelons, que ce soit au niveau des établissements ou des associations. C'est face à un tel état de choses et dans le but d'y remédier efficacement qu'a été créé le poste de délégué local dans chaque commune, une manière de décentraliser la prise de décision au profit des collectivités locales. Désormais, les associations dans leurs multiples activités se référeront à lui. Ces activités elles-mêmes se développeront dans le sens des voeux des jeunes qui feront des propositions à ce sujet. Chargé de l'application des programmes, après leur élaboration au niveau local et leur approbation par la direction, le délégué local aura encore pour mission de veiller au bon fonctionnement des structures placées sous son autorité. «Nous sommes mal organisés», a martelé, l'intervenant avant de céder le micro à son collègue, inspecteur comme lui, et dont le constat ne différait guère du sien. Ce dernier invoquant à cette occasion le décret du 07 01 2007 et les décrets qui en ont découlé dans le souci de les clarifier et de les compléter, il insistera, lui, tout particulièrement, sur la future commission pédagogique qui travaillera en étroitement collaboration avec les associations et les autorités pour plus d'écoute et de concertation. Pour leur part, les associations sont sommées de se conformer aux règlements en vigueur comme de livrer les bilans des activités de fin d'année dans les délais impartis, de ne commercer leur exercice qu'à partir du jour où l'agrément leur a été notifié. Enfin, ces dernières sont tenues désormais de s'acquitter des 20% des cotisations et payer 50% des factures d'électricité.

Cette journée d'étude qualifiée aussi de séminaire sonne comme une fin de récréation pour un secteur qui a longtemps souffert un peu du cafouillage à tous les niveaux. Il faut rappeler que ledit secteur comprend 13 centres culturels, 11 Maisons de jeunes, 3 auberges de la jeunesse et un camp, 1 complexe sportif de promenade (CSP), 19 salles polyvalentes, 2 centres de loisirs scientifiques.