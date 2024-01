Le Cameroun a battu la Gambie (3-2) dans une fin de match explosive et s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la coupe d'Afrique des nations de football CAN 2023, mardi à Bouaké (Côte d'Ivoire). Dans l'autre match du «Groupe C», le Sénégal, leader de la poule avec un carton plein (9 points), a dominé la Guinée 2 à 0, grâce à des buts de Seck (61') et Ndiaye (90'). Les Lions indomptables avec le même nombre de points (4) et la même différence de buts que la Guinée (-1) terminent deuxième au nombre de buts marqués, (5 contre 2). La Gambie est éliminée. Karl Toko-Ekambi (56'), James Gomez contre son camp (87 csc) et Christopher Wooh (90+1') ont marqué pour le Cameroun, contre des buts d'Ablie Jallow (72') et Ebrima Colley (85') pour la Gambie.