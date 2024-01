Le milieu de terrain du Milan AC Ismaël Bennacer est revenu lors de la conférence de presse d'avant-match sur cette rencontre importante face au Burkina Faso, cet après-midi au Stade de la Paix de Bouaké. Présent donc aux côtés du sélectionneur national Djamel Belmadi, hier après midi, Bennacer est aussi revenu sur le match nul concédé contre l'Angola. Ainsi, après avoir dépassé la déception du match d'ouverture de la coupe d'Afrique des nations, les Verts sont projetés sur la préparation du second match face au Burkina-Faso. L'ancien joueur d'Arsenal affirme que ses camarades et lui sont conscients de la difficulté qui les attend mais promet qu'ils vont essayer de tout faire pour le gagner.«On était déçu du résultat parce qu'on travaille beaucoup. Maintenant on va essayer de faire beaucoup mieux. Ce ne sera pas un match simple, on va tout faire pour essayer de gagner.»

«Personnellement je me sens bien»

Revenant sur l'horaire du match, programmé à 14h00 heure locale, (15h (heure algérienne)) Ismaël Bennacer déclare que le groupe est prêt à tout donner dans ces conditions difficiles. Bennacer se voulait aussi rassurant quant à sa blessure au genou qui lui avait coûté 7 mois d'indisponibilité. «C'est vrai qu'il va faire très chaud, mais on va tout donner. Il y aura des changements, ceux qui seront fatigués seront remplacés.» Concernant mon retour de blessure j'affirme que tout est derrière moi, individuellement je me sens bien. Ça fait un mois et demi que je suis revenu. Cette période difficile est derrière moi.»

«Il faut un esprit d'équipe...»

Voulant connaître quels sont les ingrédients qu'il va falloir mettre pour sortir indemne de ce match difficile contre Burkina Faso, le milieu de terrain de l'Équipe nationale, Ismaël Bennacer évoque l'esprit d'équipe et la détermination qui animent ses camarades avant ce rendez-vous crucial de la CAN. «Il faut un esprit d'équipe et travailler sur nos temps faibles et nos temps forts. Sans pression, on va être déterminé. J'ai plus d'expérience que certains joueurs, je connais les attentes du coach. Mon rôle c'est d'aider les autres joueurs.»