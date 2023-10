La Fédération algérienne de football a qualifié de «responsable et fructueux» le dialogue entre le nouveau président de l'instance, Walid Sadi, et les présidents des clubs de Ligue 1 Mobilis, pendant la réunion de coordination qui a rassemblé les deux parties, lundi dernier, au siège de la FAF, pour débattre des questions liées au développement de la discipline. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette réunion, dont les plus importants ont probablement été: le calendrier annuel des compétitions, les Centres de formation, les Académies de football, et la question des droits télé.

Le calendrier annuel des compétitions

Un calendrier annuel des compétitions a été arrêté et communiqué aux présidents de clubs, dans une démarche visant à rompre avec les anciennes pratiques d'une programmation partielle, qui perturbait les équipes dans leur préparation. «Les présidents de clubs ont salué cette démarche, qui leur permettra d'avoir plus de visibilité sur le planning de la saison et se sont engagés à le respecter», a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué publié sur son site officiel. L'intégrité du football a été un des sujets phares débattus à l'occasion de cette rencontre. À ce propos, le président de la FAF a rappelé l'engagement du Bureau fédéral à intensifier, par tous les moyens légaux, la lutte contre toute forme de menace liée à l'intégrité du football, notamment la manipulation des rencontres, la violence, le dopage ou les matchs truqués, qui affectent la bonne pratique du football. Aussi, Sadi a invité l'ensemble des parties du football professionnel à s'inscrire dans cette démarche du Bureau fédéral et à adopter une attitude engagée et responsable pour lutter ensemble contre ces fléaux nuisibles, qui menacent l'intégrité du football national.

Les Centres de formation et les Académies de football

Le président de la FAF a rappelé aux présidents de clubs que l'un des axes stratégiques du développement du football national réside dans la formation et la détection des jeunes talents. Une démarche qui passe impérativement par la création de centres de formation au sein des clubs professionnels, partout à travers le pays. Cela doit se traduire dans un premier temps par des actions concertées sur le terrain, à travers le lancement de projets de réalisation de ces centres par les clubs professionnels, notamment ceux qui sont soutenus par des entreprises privées ou publiques, disposant de moyens suffisants. «La FAF a noté avec satisfaction la réalisation de ces projets par certains clubs, en espérant que les autres clubs adhèrent à cette démarche, qui sera obligatoire à partir de la saison prochaine, dans le cadre de la licence de clubs», a-t-on rappelé de même source. Par ailleurs, et dans le but d'associer les acteurs du football professionnel, la FAF a invité les clubs de la Ligue 1 à désigner, par élection à travers leurs pairs, deux joueurs seniors par club, qui deviendront membres du Collège des joueurs professionnels. Ce collège aura pour mission de désigner à son tour ses représentants au sein de la Chambre nationale de résolutions des litiges (CNRL), ainsi que la participation aux débats au sein des commissions lorsqu'il s'agit du statut du joueur. Le premier responsable de l'instance fédérale a insisté en effet sur «l'urgence de prendre en charge et de façon diligente cette problématique et a rappelé les directives du bureau concernant les contentieux devenus très lourds à gérer. Une situation qui, selon lui, «nécessite un sérieux traitement pour son assainissement», en application des décisions arrêtées par le Bureau fédéral.

Sadi a insisté sur le fait qu'il «ne sera plus tolérant à l'avenir» avec les clubs qui ne respectent pas leurs engagements contractuels, et qu'une réflexion est déjà engagée concernant la réforme du contrat du joueur professionnel, qui protégera les intérêts, et des joueurs et des clubs employeurs.

Les droits télé: ouverture d'une nouvelle page de coopération

Par ailleurs, Sadi a informé les présidents sur la rencontre qu'il a eu dernièrement avec les responsables de l'EPTV à propos de la retransmission des rencontres de football et des droits y afférents. «Il s'agit, aujourd'hui, d'un partenariat stratégique avec l'Entreprise publique de télévision dans l'intérêt des parties et la réhabilitation de l'image du football national», a-t-il expliqué.

Le président de la FAF a souligné par la même occasion «l'engagement du partenaire à assainir les contentieux antérieurs et à ouvrir une nouvelle page de coopération». À la fin de la réunion, «les présidents et les représentants de clubs de la Ligue 1 ont exprimé leur satisfaction sur la nouvelle approche de la fédération et ont adopté une déclaration commune de soutien au président et les membres du Bureau fédéral, leur souhaitant ainsi plein succès dans l'accomplissement de leur mission», conclut le communiqué de la FAF.