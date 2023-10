Après le match d'hier contre la sélection égyptienne de football, la sélection algérienne de football drivée par Djamel Belmadi, aura un programme chargé dès la fin du mois en cours, ou au plus tard, dès le début du mois de novembre prochain, pour préparer, surtout, ses deux prochaines échéances très importantes à savoir les éliminatoires des qualifications pour la Coupe du monde 2026 et la phase finale de la coupe d'Afrique des nations 2024, prévue en Côte d'Ivoire. Mais, tous les Algériens, y compris les joueurs et le staff technique des Verts estiment que l'objectif principal des Verts est de remporter cette coupe d'Afrique des nations pour la troisième fois après celle de 1990 à Alger et en 2019 au Caire. Ainsi et au sujet du programme très chargé des Verts d'ici à cette compétition continentale, il y a lieu de noter, que les joueurs doivent effectuer un stage au mois de novembre prochain, selon la date que choisirait Belmadi pour ce premier regroupement. Ce stage serait consacré à la préparation des deux rencontres des qualifications à la Coupe du monde 2026, à savoir les deux premiers matchs prévus entre les 13 et 21 novembre prochain, face d'abord à la Somalie en Algérie, pour la première journée et en déplacement face au Mozambique pour le compte de la deuxième journée. Bien évidemment, cela n'exclut pas non plus, que ce premier stage servirait aussi la préparation de l'équipe pour la CAN, dans la mesure où le staff technique devrait bien préparer ses joueurs pour plus de complémentarité et de coordination, surtout, avec les nouveaux venus qui doivent donc aussi bien se familiariser avec la manière de travailler du staff technique drivé par Djamel Belmadi et ses exigences en matière de performances. À rappeler que lors de la CAN 2024 en terre ivoirienne, les Verts ont hérité du groupe «D» où ils sont en compagnie du Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. Si les Burkinabè sont considérés comme les rivaux des Verts, dans ce groupe, n'empêche que Belmadi assure et rassure qu'on ne sous-estime ni la Mauritanie ni l'Angola. Car, pour lui le constat est clair: «Aujourd'hui, il n' y a plus de petites et de grandes équipes.» Ceci dit, il y a lieu de noter que pour la préparation des Verts, et après le premier stage, ponctué par les deux rencontres des qualifications à la Coupe du monde 2026, Belmadi et ses joueurs, doivent également effectuer un autre stage, plus important, juste avant la coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire.

Le coach Djamel Belmadi, a déjà annoncé que durant ce stage d'avant CAN, les Verts disputeront deux ou trois matchs amicaux, lors d'un tournoi amical avec la participation des équipes africaines. Ni la date de ce tournoi ni l'identité des équipes concernées, en dehors des Verts, ne sont révélées par qui de droit. En tout cas, et quelles que soient les sélections qui animeront ce tournoi, celui-ci est vraiment d'une très grande importance pour le staff technique des Verts, car, cela permettra aux nouveaux joueurs de vivre une ambiance comme celle de la CAN, alors que pour les anciens, ce serait, une autre opportunité pour tenter de travailler leurs cohésion et coordination sur les terrains pour être fin prêts et aborder cette CAN 2024 où l'objectif est d'arracher ce trophée et montrer que les bons résultats enregistrés, jusque-là, ne sont vraiment pas dus à un simple hasard, mais surtout, grâce à un travail assidu, acharné et surtout des sacrifices pour atteindre les cimes continentales.