L'Olympique Lyonnais qui est resté pendant longtemps en position de relégable en première partie de saison, a assuré une qualification inattendue en Europa League.

Une magnifique prouesse réalisée par l'OL, en raison d'un bon recrutement effectué en hiver, dont faisait partie l'international algérien Saïd Benrahma.

Vite intégré au groupe lyonnais, l'Algérien a contribué grandement à cette 6e place des Lyonnais en marquant 3 buts et en délivrant des passes décisives en 14 matchs joués.

Dans des déclarations faites au micro de Free Ligue 1, Benrahma n'a pas caché sa grande satisfaction au coup de sifflet final du match remporté face au Racing Club de Strasbourg: «C'est incroyable, je ne pouvais pas rêver mieux.

J'arrive en milieu de saison, tout se passe bien on finit sixième, je suis super heureux.

C'est une équipe de malades, une ville de malades, des supporters de malades, tout ce qui nous arrive est incroyable.

Je tenais à remercier tout le monde parce que ce qu'on vit là on ne peut le vivre qu'une seule fois, je suis super heureux», a t-il déclaré, avant d'enchaîner à propos de sa relation avec son entraîneur Pierre Sage qui a eu le mérite de complètement relancer sa saison, après une période de doute vécue à West Ham United: «C'est quelqu'un qui fait confiance, qui nous donne cette liberté et cette joie de vivre sur le terrain.

Si vous regardez bien, chaque match c'est une folie même, aujourd'hui, on gagne à la dernière minute donc c'est incroyable ce qu'il réalise et même les joueurs, ce qu'on fait c'est incroyable, je suis super heureux.»