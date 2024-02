Pour le compte du match aller des 1/16 de finale de l'Europa League, la formation belge de l'Union Saint-Gilloise où évolue l'Algérien Mohamed-Amine Amoura a été accrochée par l'Eintracht Francfort, club où joue l'autre international algérien Farès Chaïbi. Ce duel qui s'est terminé sur un score de deux buts partout a été caractérisé par une très belle contribution algérienne des deux côtés. Francfort avait ouvert le score grâce à Chaïbi, très opportuniste sur ce cafouillage dès la 3e minute de jeu. Quelques instants plus tard sur un contre bien mené par les joueurs de L'Eintracht, Chaïbi encore lui délivre une passe décisive pour le second but de son équipe. Le buteur providentiel de l'Union Saint-Giloise, a permis avant la pause à ses camarades de réduire la marque à la demi-heure du jeu en délivrant la passe décisive à son camarade Rasmussen. En deuxième mi-temps, les coéquipiers d'Amoura, sorti pour blessure, ont réussi à égaliser et devront donc jouer leur va-tout lors du match retour à Francfort.