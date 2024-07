Avec ce recrutement, le club peut viser le podium

Il va rejoindre ses nouveaux camarades à Aïn Benian. Affari Hadji Chekal est la neuvième recrue de la JSK en ce mercato hivernal qui n'a pas l'air de se clôturer avant l'arrivée de deux autres attaquants. Le milieu défensif venant du CS Constantine vient ainsi renforcer un compartiment déjà bien garni en compétences.

Ce joueur né à Ghardaïa en 2003 qui vient de signer pour trois années à la JSK a bien animé son poste de milieu offensif, la saison passée avec ses anciens coéquipiers, les Sanafir. Aussi, directement introduit dans les préparations conduites par le nouveau coach Abdelhak Benchikha, Chekal devra s'adapter rapidement au rythme très intense.

Ainsi, après l'arrivée de joueurs qui, note-t-on, peut assurer l'animation du milieu de terrain, le recrutement de deux ou trois autres joueurs pour assurer le compartiment offensif s'avère nécessaire.

Maintenant que les joueurs à même de faire la liaison entre le milieu de terrain et l'attaque sont tous là, il ne reste que les attaquants pour assurer l'efficacité devant les filets de l'adversaire. Des recrutements qui devraient se concentrer surtout sur les côtés latéraux parce que le club a terriblement souffert de ce déficit durant les trois précédentes saisons. Jusqu'à hier, on évoquait avec insistance, l'arrivée imminente d'un attaquant africain, mais l'on attend encore la confirmation officielle de la direction du club kabyle qui, selon plusieurs sources, attend le départ de Matouti pour pouvoir faire signer un autre joueur étranger.

Il faut rappeler aussi que l'entraîneur en chef Abdelhak Benchikha veut faire de la discipline sa règle d'or pour la prochaine saison.

D'ailleurs, à maintes reprises, ce dernier a eu à insister sur ce facteur important dans les résultats de tout club professionnel. Lors de sa rencontre avec la presse au stade Hocine Ait Ahmed de Tizi Ouzou, Benchikha est longuement revenu sur la discipline de fer qu'il entend imposer dès à présent.

D'ailleurs, cette décision est visible même durant le premier regroupement effectué à Tizi Ouzou. À présent, Benchikha applique une rigueur absolue au stage actuel avec une obligation de présence de tous les joueurs.

Cette discipline a terriblement manqué durant les saisons précédentes pour plusieurs raisons. Ce n'est pas à cause des entraîneurs.

Le manque d'entrain est surtout dû à certaines pratiques au niveau de la direction. Des pratiques qui ne sont plus en vigueur actuellement avec l'arrivée de la nouvelle direction au niveau de la SSPA/JSK, tout comme au niveau de la direction du club et des managers en charge de la gestion des affaires sportives du club.

Cette année, il faut dire que Benchikha a plus de chance que ces prédécesseurs qui ont souffert de l'impossibilité de faire régner la discipline au point que les supporters s'interrogeaient même sur le fait que certains joueurs étaient alignés malgré leurs performances qui laissaient à désirer.