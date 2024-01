Chelsea autorisera le départ de Romelu Lukaku, cet été, et a fixé un prix qui lui permettra d'enregistrer une perte record pour un joueur. L'international belge est sous contrat avec les Blues jusqu'en 2026 et le club ne peut pas se permettre de le laisser traîner, étant donné qu'il est clairement en surnombre.

C'est pourquoi le Daily Mail rapporte que Chelsea a mis Lukaku en vente pour un montant de 43 millions d'euros.

Étant donné que les Blues l'ont signé pour 113 millions d'euros, ils risquent de perdre 70 millions d'euros sur le joueur, un chiffre sans précédent pour l'équipe de Stamford Bridge. Chelsea s'est habitué à établir des records de transfert sous l'égide de ses nouveaux propriétaires Todd Boehly et BlueCo, battant même le record mondial de transfert pour une femme en signant Mayra Ramirez, cette semaine, mais ce n'est pas le genre d'histoire qu'ils sont désireux d'écrire. Chelsea n'a signé que sept joueurs pour 70 millions d'euros ou plus, et six d'entre eux font actuellement partie de son effectif, dont Lukaku et Kepa Arrizabalaga, qui ont été prêtés.

Le seul membre de ce club exclusif à avoir été vendu est Kai Havertz, qui est parti à Arsenal, cet été, pour 75 millions d'euros, soit une perte de seulement 5 millions d'euros par rapport à l'argent investi lors de son arrivée en 2020 en provenance de Leverkusen.

La perte de Lukaku est donc sans précédent dans l'histoire du club et même au prix demandé, Chelsea pourrait avoir du mal à recruter la star belge.