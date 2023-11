Fortement souhaité par les supporters de l'Équipe nationale, l'attaquant franco-algérien de l'Olympique Lyonnais Rayan Cherki est à présent un joueur de l'Équipe de France Espoirs, mais ce jeune élément aux qualités énormes a aussi des envies de rejoindre ses deux anciens camarades à l'OL en équipe d'Algérie, à savoir Houssem Aouar et Amine Gouiri. Seulement, comme c'est le cas de plusieurs joueurs de l'OL, son choix de sélection, lui cause un énorme problème vis-à-vis de ses responsables à Lyon, qui exercent une forte pression sur les joueurs maghrébins et africains pour les dissuader de ne pas opter pour leurs pays d'origine.

La FAF doit saisir cette situation

Dimanche, le joueur franco-algérien qui a aussi des origines italiennes (son père est italien) a été écarté du groupe qui avait effectué le déplacement à Marseille. Une situation qui intrigue et qui se veut comme une sanction, de la part de son entraîneur Fabio Grosso. Ce dernier, avait en conférence de presse d'avant-match samedi, évoqué une taupe dans le groupe qui rend la vie difficile dans son vestiaire. En tout cas, cette mise à l'écart est interprétée comme une sanction. Ce qui a laissé libre cours aux rumeurs qui parlent du désir de Cherki de vouloir changer d'air et quitter Lyon, en janvier. La Fédération algérienne de football qui aurait entrepris un premier contact avec lui, il y a quelques semaines, doit investir sur cette situation conflictuelle de Cherki avec son club, et ses déboires en France, pour tenter de le convaincre à porter le maillot vert de l'Équipe nationale. Prévue après les Jeux olympiques qu'il voulait disputer à Paris, Rayan pourrait bien changer d'avis et précipiter son arrivée en sélection algérienne. Il faut juste faire le travail, comme on l'avait fait avec Aouar, Larouci et Gouiri.

Un différend avec Grosso évoqué

Performant en sélection Espoirs où Rayan Cherki a marqué 5 buts et délivré 3 passes décisives en 4 matchs depuis l'arrivée de Thierry Henry sur le banc de l'Equipe de France des moins de 23 ans, n'a pour l'instant rien démontré avec l'Olympique lyonnais où il a du mal à s'illustrer (aucun but ni passe D en 9 apparitions). C'est pourquoi, le coach lyonnais Fabio Grosso a justifié sa mise à l'écart par un choix technique qu'il a prôné. Seulement, les tensions entre l'entraîneur italien Fabio Grosso et l'international espoir, par rapport aux informations du vestiaire divulguées dans les médias, seraient la cause de son absence, hier, à Marseille. Sinon comment expliquer la mise à l'écart d'un des joueurs les plus prometteurs de l'OL, lors de ces deux dernières saisons.

Le PSG prêt à l'accueillir...

Dans le viseur de deux grands clubs anglais en l'occurrence Newcastle United et Chelsea FC, Rayan Cherki est aussi une priorité pour le Paris Saint-Germain. Pour rappel, le club de la capitale française, était à deux doigts de conclure son transfert la saison passée avant que l'ancien président de l'OL Jean-Michel Aulas, ne décide de prolonger son contrat. Le PSG, est selon plusieurs médias en France en train de suivre l'évolution de cette situation et pourrait bien présenter une offre cet hiver pour le recruter.