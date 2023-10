Cinq arbitres internationaux algériens dont trois directeurs de jeu participeront à un atelier prévu du 11 au 16 octobre à Abidjan (Côte d’Ivoire) en prévision de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2023, a indiqué, hier, la Confédération africaine de football (CAF). Les trois directeurs de jeu sont: Mustapha Ghorbal, Youcef Gamouh et Benbrahm Lahlou, et les deux arbitres assistants: Abbes Akram Zerhouni et Mokrane Gourari.