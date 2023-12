La Confédération africaine de football a publié la liste des arbitres sélectionnés pour la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Après avoir été longtemps marginalisés pour différentes raisons, des arbitres algériens seront présents en masse pour ce prochain rendez-vous continental. Il faut dire que leur parcours en phase des éliminatoires de la CAN et de la Coupe du monde 2026, ainsi que leur bonne maîtrise des matchs, lors des différentes compétions africaines des clubs (coupe de la CAF et Ligue des Champions), leur a permis de postuler à officier des matchs lors de cette CAN 2024, où l'arbitrage sera encore une fois sujet à débats avec l'intronisation de la VAR lors de cette phase finale.

Une troisième CAN pour Ghorbal

En dépit des critiques parfois subjectives et populistes, le niveau de l'arbitrage algérien est bien estimé et valorisé en Afrique. C'est ce qui explique le présence de cinq arbitres algériens dans cette phase finale de la coupe d'Afrique des nations 2024, en Côte d'Ivoire. Il s'agira donc des arbitres centraux Mustapha Ghorbal, Youcef Gamouh, ainsi que les assistants Akram Abbès, Zerhouni et Mokrane Gourari. Le 5e arbitre retenu est celui de la VAR, Benbraham Lahlou. Il est utile de rappeler que Ghorbal (38 ans), déjà présent lors de la dernière Coupe du monde 2022 jouée au Qatar, honorera sa troisième CAN de suite après celles de 2019 et 2021. Quant à Gamouh (36 ans), souvent brillant en championnat algérien et en compétitions africaines de clubs, il a été récompensé d'abord par un badge d'International FIFA et aussi par cette première CAN de sa carrière qu'il officiera.