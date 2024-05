La sélection algérienne de natation a décroché cinq nouvelles médailles (3 or, 2 bronze), à l'issue des finales de la quatrième journée des championnats d'Afrique Open (30 avr - 5 mai 2024), disputées vendredi à Luanda (Angola).

Les trois médailles d'or ont été remportées par Jaouad Syoud sur 400 m quatre nages avec un temps de (4:24.17), Rania Nefsi dans la même spécialité (4:57.10) et le relais féminin 4x100 m nage libre avec un nouveau record national (3:52.09), alors que celles en bronze ont été l'oeuvre de Ramzi Chouchar (400 m quatre nages) et Jaouad Syoud (50 m brasse).

À l'issue des finales de la quatrième journée de compétition, l'Algérie porte sa moisson à 18 médailles (6 or, 4 argent, 8 bronze). Lors des trois précédentes journées, les médailles algériennes ont été remportées par Amel Melih (or, 50 m papillon), Jaouad Syoud (or, 200 m brasse), le relais mixe 4x100 m nage libre (or), le relais 4x100 quatre nages mixte (or), Jaouad Syoud (argent, 200m papillon et 100 m brasse), le relais masculin 4x200 m nage libre (argent), Farès Ben Zidoune (bronze, 200 m papillon et 200 m nage libre), Ramzi Chouchar (bronze, 200 m brasse), Rania Nefsi (bronze, 200 m brasse), Nesrine Medjahed (bronze, 100 m papillon) et le relais féminin 4x200m (bronze).