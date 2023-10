C'est ce soir à 19h au stade du 1er- Novembre que les Canaris affrontent sur leur terrain l'USM Alger dans une rencontre difficile comptant pour la 4e journée du Championnat national de Ligue1. Une confrontation aux relents de derby qui promet un beau football, surtout si l'adversaire ouvre le jeu et joue pour remporter une victoire à l'extérieur. En tout état de cause, les duels entre les deux clubs ont toujours soulevé les passions des supporters.

Ce qui assure déjà du suspense pour les deux galeries. Si les visiteurs sont en bon réglage, ce n'est toutefois pas le cas des Kabyles qui jouent sans entraîneur en chef après le départ «précipité», de Youcef Bouzidi ouvrant ainsi le bal des arrivants à la barre technique de la JSK.

Du côté de l'effectif, tout semble prêt pour une belle rencontre. Les joueurs qui ont perdu leur coach qui savait si bien leur booster le moral ont été pris en charge par Lacet et Aït Tahar qui font du bon travail depuis le départ de Bouzidi. Les camarades du capitaine Boukhanchouche, doit-on le mentionner, entament relativement bien la saison avec une victoire à l'extérieur de leurs bases suivie hélas par un match nul à Tizi Ouzou et une défaite logique à Khenchela devant l'équipe locale.

L'USM Khenchela avait, pour rappel, remporté une victoire sur deux penalties bien mérités après deux erreurs de la défense. Lors de la rencontre, il était aussi visible que Bouzidi n'avait pas encore mis en place son groupe type à cause de l'embarras du choix engendré par les recrutements massifs de l'été. Cet embarras du choix avait en effet contraint coach Bouzidi à faire tourner tout l'effectif pour donner la chance à tous les joueurs recrutés.

Ce qui a perturbé sa stratégie tactique et engendré une défaite somme toute logique car les Canaris jouaient à l'extérieur de leurs bases devant une équipe très forte. D'ailleurs, les observateurs avisés s'attendent à ce que le nouvel entraîneur qui serait, selon des informations non confirmées, tunisien en la personne de Moundher Kebaïr. Ce dernier, ou un autre, tombera sans nul doute dans cet embarras du choix de joueurs pleins de talents et à qui il faudra donner leur chance de montrer leurs aptitudes à être titulaires. Il sera dans la même situation que Bouzidi ou pire car, au moins ce dernier, connaît son groupe qu'il a sorti de la zone de relégation par deux fois.

Enfin, les supporters qui n'ont pas demandé le départ de Bouzidi attendent toutefois l'arrivée d'un meilleur entraîneur pour sentir qu'on n'a pas changé un bon entraîneur par un quelconque coach. Ce qui met la direction dans l'obligation de recruter mieux que Bouzidi. Ce qui est difficile en ce début de saison étant donné que les bons sont déjà pris.

Toutefois, les Canaris peuvent toujours faire plaisir aux supporters dans leur version actuelle et sous la direction de Lacet et Aït Tahar. Les camarades de Mouaki ont la tâche de corriger le tir en remportant une belle victoire sur l'USM Alger qui ne se laissera, pour sa part, pas intimider. L'explication entre les deux équipes promet un beau football au grand plaisir des amoureux de la balle ronde.