Après l'arrêt de toutes les compétitions sportives en Algérie en réponse à l'agression d'Israël sur la population palestinienne de Ghaza, les clubs de football du pays se retrouvent dans une période d'incertitude. Comment garder le «rythme» et préparer au mieux la saison 2023-2024? Les coachs et joueurs s'adaptent à cette situation exceptionnelle. Pour les équipes de tête comme le Mouloudia d'Alger (MCA) et l'USM Khenchela (USMK), cette interruption du Championnat national peut sembler préjudiciable, privant leurs joueurs de la consolidation de leur bon début de saison. Cependant, elle offre une opportunité aux clubs ayant démarré la saison de manière moins convaincante, leur permettant de rectifier leurs erreurs et de se relancer vers leurs objectifs. Les nouveaux coachs, récemment engagés, utilisent cette période sans matchs pour mieux connaître leurs joueurs et prendre des décisions éclairées lors de la reprise de la compétition. Ils profitent de ce temps pour évaluer l'effectif dont ils disposent et apporter les ajustements nécessaires.

Le MCA, par exemple, a repris les entraînements avec détermination, sous la direction de l'entraîneur Patrice Beaumelle, qui a organisé des matchs d'application pour mieux connaître ses joueurs. De même, l'USMK s'entraîne en vue de la reprise de la 5e journée du championnat. Chaque club, qu'il s'agisse du Paradou AC, de l'ASO Chlef, de la JS Kabylie, de la JS Saoura, du MC El Bayadh, du MC Oran ou du CSC, a sa propre approche pour tirer le meilleur parti de cette «trêve forcée.». Du côté du MCO, des négociations sont en cours avec certains joueurs en vue d'obtenir la qualification de nouvelles recrues, tandis que l'entraîneur tente de récupérer les joueurs blessés. Chaque équipe vise à améliorer ses performances et à atteindre les objectifs fixés en début de saison. Pour le CR Belouizdad, le nouveau coach Marcos Paqueta est de retour mais il retrouve un effectif qui a bien changé. On pense organiser un mini stage pour que Paqueta puisse découvrir son nouveau groupe. En parlant du CRB, on est obligé d'évoquer notre collègue, feu Mohamed Benhamla inhumé, vendredi dernier à Bouinan, lui, qui était un féru de ce club algérois, pour lui rendre hommage et réitérer nos sincères condoléances à sa famille, à qui, on souhaite beaucoup de courage. À l'est du pays, et précisément pour l'équipe de Sétif, le coach Frank Dumas est en train de travailler avec ses joueurs pour régler les insuffisances dont souffrirait son groupe.

À Constantine, Abdelkader Amrani est revenu au CSC en déclarant que «J'espère que mon arrivée sera bénéfique pour l'équipe où je retrouve les mêmes joueurs.» Ce qui veut dire qu'il n'a plus qu'à continuer son travail initial. Toutes les équipes de la Ligue 1 algérienne s'efforcent d'exploiter au mieux cette pause imposée, avec l'espoir de repartir sur des bases plus solides et de réaliser leurs objectifs pour la saison

2023-2024. La détermination des clubs et de leurs supporters demeure intacte, malgré les obstacles actuels.