Naïma Laouadi est la nouvelle femme-foot de la Jeunesse sportive de Kabylie. Elle hérite d'une mission aussi difficile que grandiose. Celle de redonner au football féminin son blason d'or dans le club kabyle. Laouadi est en effet chargée de monter une nouvelle équipe de football féminin avec de nouvelles jeunes compétences et surtout avec la mise à sa disposition de tous les moyens nécessaires par la direction et le sponsor AT Mobilis. Ce n'est pas une mission aisée mais les possibilités sont grandes. La région possède un riche potentiel en individualités. Le travail de Laouadi entamé, il y a quelques jours, démarre sur les chapeaux de roues et tout indique qu'il ira en s'accélérant dans les prochains jours et les prochaines semaines. La nouvelle femme-foot de la JSK a segmenté son plan en plusieurs phases à même de donner les premiers contours à une équipe qui sera engagée pleinement dans les compétitions comme représentante du club le plus titré d'Algérie. Avant de se lancer sur le terrain, la monture du cheval doit être placée avec attention. Et c'est ce qu'elle a fait en nommant les bonnes personnes dans son équipe. Ainsi, Amal Hassoun a été nommée par la direction du club au poste de secrétaire générale de l'équipe féminine, Ammar Gas est désigné comme entraîneur de l'équipe senior tandis que Samir Laouadi est désormais l'entraîneur en chef de la catégorie U17. Reporté en guise de soutien au peuple palestinien, un long périple est programmé par Naïma Laouadi à travers les quatre coins de la wilaya et des cités universitaires. Elle part à la quête des talents en herbe qui n'attendent qu'une chance pour montrer leurs capacités. Une campagne de test sera en effet organisée par la nouvelle femme foot de la JSK pour former son équipe de football féminin de la JSK. Comme première escale, elle est attendue au stade de la ville d'Azazga pour prospecter les talents des communes de Bouzeguène, Azeffoun et Mekla avant de se rendre dans d'autres localités. La prospection touchera par la suite le stade communal de la ville de Larbaä Nath Irathen, le 21 du mois d'octobre en cours selon le programme initial. La recherche des talents concernera les daïras d'Aïn El Hammam, Ouacifs, Tizi Rached et Beni Yenni. La prochaine escale sera effectuée, selon le même programme, à Beni Douala afin de dénicher des talents et des footballeuses des régions d'Ouadhias et Maâtkas. Naïma Laouadi ira par la suite poser pied sur le littoral pour une prospection abritée par le stade de la ville de Tigzirt où viendront les footballeuses désirant porter le maillot de la JSK. Selon le programme, les communes concernées seront Makouda, Tigzirt, Boudjima et Ouaguenoun. La tournée concernera quelques jours plus tard, les communes de Tizi Ouzou pour prospecter les talents de Draâ Ben Khedda, Tirmitine, Tademaït. Le long périple terminé, Naïma Laouadi ira prospecter dans les cités universitaires de Tizi Ouzou pour dénicher des talents à même de composer une belle équipe. Un riche programme attend donc la nouvelle responsable du football féminin de la JSK qui hérite d'une mission difficile mais tout autant passionnante.