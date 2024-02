L'attaquant international algérien, Islam Slimani, qui a rejoint l'équipe belge de KV Mechelen, lors de ce dernier mercato hivernal, est revenu dans un entretien accordé au journaliste italien Dimarizio sur les raisons de son passage peu reluisant en Angleterre avec Leicester City et Newcastle United, notamment. Slimani a parlé aussi de son parcours en France et en Belgique avec l'Anderlecht, mais il s'est arrêté sur un épisode inédit qu'il divulgue pour la première fois.

En effet, le meilleur buteur de l'histoire de l'Équipe nationale, était à deux doigts de signer à l'Inter Milan avant de voir son transfert capoté en raison d'un manque de temps pour pouvoir finaliser cette transaction chez le club dirigé à cette époque-là par l'entraîneur Antonio Conte.

D'emblée, Islam Slimani qui est arrivé en Premier League chez les Foxes en 2016, explique les raisons des ses piètres performances en Angleterre. «Au début, tout allait bien, puis il y a eu un changement d'entraîneur (Shakespeare avait remplacé Rainieri) et il a préféré miser sur les joueurs qui avaient gagné la Premier League, l'année précédente. Mais je ne regrette rien, c'était une expérience magnifique. Nous avions un groupe formidable et Leicester est un club fantastique.» Concernant son transfert raté à l'Inter Milan, Islam Slimani qui avait aussi pour rappel, l'opportunité de rejoindre Tottenham évoque cette transaction ratée chez le champion d‘Italie.

«Bennacer mérite son ascension»

L'ancien joueur du Sporting Lisbonne, affirme avoir été contacté par l'entraîneur de l'Inter Milan lors des derniers instants du mercato hivernal en 2020, alors qu'il jouait avec l'AS Monaco. «À l'époque de Monaco en 2020, j'étais à deux doigts de signer à l'Inter Milan. Antonio Conte me voulait pour remplacer Lukaku qui était blessé mais nous étions le 31 janvier et il n'y avait plus de temps. C'est dommage, j'aurais aimé ça. Peut-être un jour, qui sait. À 35 ans, je suis encore jeune (rires).»

Interrogé au sujet des performances de son compatriote et coéquipier en Équipe nationale, Ismaël Bennacer, qui évolue comme milieu de terrain à l'AC Milan, Islam Slimani, s'est montré élogieux envers son ami en Équipe nationale. Slimani raconte les premiers pas de l'ancien joueur d'Arsenal qui avait disputé sa première CAN avec l'Équipe d'Algérie en Guinée équatoriale en 2015, alors qu'il avait à peine 17 ans: «Je connais Bennacer depuis 2017 et je peux dire qu'il mérite d'être là où il est. Déjà, quand il avait 17-18 ans, on pouvait voir qu'il avait beaucoup de qualités, mais la blessure qu'il a subie au printemps dernier l'a un petit peu freiné...».

«J'ai encouragé Mahrez à signer à Al Ahli»

Par ailleurs, voulant avoir aussi son avis sur le transfert du capitaine d'équipe des Verts, Riyad Mahrez en Arabie saoudite, Islam Slimani affirme avoir conseillé son ex- coéquipier à Leicester City FC, à rejoindre le club d'Al Ahli de Djedda: «J'ai été le premier à lui dire de partir. Il a une carrière exceptionnelle derrière lui, il a tout gagné.

À 32 ans, c'était le bon moment pour aller en Arabie saoudite.» Conclut Slimani, qui ne semble pas résigné à mettre un terme à sa carrière internationale avec les Verts, comme il a tenu aussi à le rappeler dans cet entretien. M.A.K.A.