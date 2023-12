Le CR Belouizdad s'apprête, jeudi prochain, à rencontrer le CS Constantine, au stade du 5- Juillet d'Alger, à partir de 19h00, pour le compte de la 11e journée de la Ligue 1 Mobilis, qui a connu un trêve forcée, à la suite de l'accident de la circulation dont a été victime l'équipe du MC El Bayadh, mercredi dernier, en se déplaçant vers Tizi Ouzou pour rencontrer la JSK, où, deux joueurs ont décédé et plusieurs ont été blessés. Cette rencontre CRB-CSC était en effet, programmée samedi dernier, avant d'être reprogrammée pour ce jeudi. Les joueurs du coach Marcos Paqueta savent parfaitement que ce match est d'importance capitale pour la suite des évènements, dans la mesure où ils restent sur un semi-échec face à la lanterne rouge, l'ES Ben Aknoun (1-1), enregistré le 25 septembre dernier. Ce match nul a été considéré par les fans du Chabab comme une «défaite», face au dernier au classement. Cela s'est passé au moment où, on remarquera également que les supporters des Rouge et Blanc, sont vraiment mécontents du président Mehdi Rabhi et de sa gestion actuelle du club. C'est ce qui a poussé le président du Chabab à provoquer une réunion avec l'entraîneur Marcos Paqueta, dimanche, pour d'une part, discuter sur l'évolution de l'équipe actuellement et surtout, pour parler du recrutement qu'il faudrait assurer durant ce mercato hivernal, dans la perspective d'avoir, une équipe capable de retrouver son lustre d'antan et surtout de confirmer son statut de champion d'Algérie en titre.

Les joueurs du CRB sont avides de se racheter, ce jeudi, auprès de leurs fidèles supporters, à commencer par ce match à domicile face au CS Constantine, une équipe bien coriace et qu'il faudrait surtout ne point sous-estimer. Pour les joueurs des Rouge et Blanc, c'est une rencontre qu'il ne faudrait, en aucun cas rater, pour redonner de la joie aux «Fanatics Reds». Pour bien préparer ce match, le coach Paqueta a repris les entraînements avec ses joueurs, dimanche dernier. Mais avant d'entamer la première séance d'entraînement, le coach Marcos Paqueta a tenu à mobiliser ses joueurs en les encourageant, tout en leur demandant de faire les efforts nécessaires pour remporter cette rencontre, tout en pensant à la suite du parcours de l'équipe.

Par ailleurs, il est important de rappeler qu'aujourd'hui, le CR Belouizdad partage la 10e place avec l'USM Khenchela avec un total de 13 points chacun. Par contre, le CS Constantine se trouve sur la 3e marche du podium avec un total de 16 points. Le CR Belouizdad compte pas moins de 3 matchs en retard à disputer d'ici la fin de la phase aller. Ce qui veut dire, que les fans de l'équipe algéroise, espèrent que leurs joueurs gagneront les 3 rencontres, ce qui les propulserait à la 2e place, juste derrière le leader, le MC Aller qui compte 27 points. Ainsi, les ambitions de l'une comme de l'autre équipe, est de gagner la partie pour améliorer son classement et c'est, justement le gros enjeu de cette rencontre qui s'annonce, donc, d'ores et déjà, aussi intéressante que palpitante à suivre...