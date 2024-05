L'athlète algérien, Hocine Bettir, a remporté la médaille d'argent à la Coupe du monde para-powerlifting (messieurs et dames), jeudi à Pattaya en Thaïlande, une avant-dernière étape de qualification aux Jeux paralympiques de Paris-2024, alors que sa compatriote, Samira Guerioua, s'est contentée de la 4e place.

Engagé dans la catégorie des 65kg, Bettir a réussi une charge de 190kg à son premier essai, avant d'échouer, à deux reprises, dans sa tentative au niveau d'un poids de 200kg, ce qui lui a permis, tout de même, de monter sur la seconde marche du podium. La médaille d'or du concours est revenue à l'Indien, Ashok, 197kg et le bronze à l'Ouzbek, Sanjar Ollaberganov (175kg).

Beyor et Khodja terminent 5es, Khodja 4e

Pour sa part, Samira Guerioua (45kg) a terminé son concours au pied du podium, en prenant la 4e position, pour une charge à 87kg. Elle a été devancée par, respectivement, la Kazakhe, Gulim Kurmanbayeva (89kg), et la Colombienne, Maria Jose Movillaperea (90kg). Dans les catégories des 49 et 59kg, les Algériens Hadj-Ahmed Beyor et Aymen Khodja se sont classés en 5e position de leurs catégories face à une bonne concurrence d'athlètes venus tous pour se rapprocher des qualifications aux Jeux paralympiques de Paris. Dans sa catégorie des 49kg, les trois tentatives réglementaires de Hadj-Ahmed Beyor se sont arrêtées à 140kg, puisque l'athlète n'a pu pousser 146kg à deux reprises. Le podium de cette catégorie de poids a été partagé par le Vietnamien, Cong Le Van (168kg), suivi de l'Indien, Parmjeet Kumar (162kg), et le Cubain, Gonzalez Rodriguez (155kg). De son côté, le jeune Aymen Khodja (59kg) n'a pu faire mieux que son compatriote, terminant 5e avec sa meilleure charge (158kg). Le concours a été remporté par l'Irakien, Mastafa Radhi (205kg), devant le Mexicain, Herbet Aceituno (187kg) et le Kazakh, Stanislav Shakiyev (173kg). À Pattaya, l'Algérie était représentée par quatre para-powerlifteurs, dont une fille, qui avaient la mission de se rapprocher davantage de la qualification aux joutes de Paris, prévus du 28 août au 8 septembre prochains. Un total de 157 athlètes dont 59 dames, issus de 33 nations ont pris part à cette Coupe du monde qui devra prendre fin samedi avec le concours par équipe.

Engranger un maximum de points pour les JO2024

Drivée par l'entraîneur national, Mohammed Salaheddine Benatta, la sélection nationale s'était préparée dans de bonnes conditions au Mondial de Pattaya qui sera l'avant-dernière étape qualificative au rendez-vous parisien, puisque la dernière aura lieu en juin prochain à Tbilissi en Géorgie. La mission des athlètes algériens consiste toujours à engranger davantage de points pour assurer leur qualification, et la liste officielle des qualifiés aux joutes paralympiques ne sera connue qu'après le rendez-vous de Géorgie.

Grâce à ces résultats, les athlètes algériens auront, sans aucun doute, grignoté quelques points supplémentaires qu'ils ajouteront à leur pointage déjà établi après les dernières compétitions de qualification auxquelles ils avaient pris part.

Une fois à Alger, le staff technique devra établir un bilan qui déterminera les chances de chaque athlète de figurer dans la liste des présents à Paris.

De retour à Alger, et après un léger repos, les quatre athlètes devront reprendre le chemin des entraînements afin de préparer le tournoi de Tblissi et jouer leurs dernières cartes.