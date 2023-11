Les techniciens de la Fédération algérienne de handisport se pencheront à l'occasion du Collège technique national (CTN), prévu vendredi et samedi au Centre de regroupement des Équipes nationales à Souidania (Alger), sur la stratégie à mettre en oeuvre pour une «nouvelle impulsion» des différentes disciplines gérées par la Fédération algérienne (FAH) et qui sont de l'ordre de dix spécialités structurées à longueur d'année, a-t-on appris mercredi auprès de la direction de la formation. Ce Collège technique national (CTN) qui est un organe consultatif créé à la faveur de l'amendement des statuts de la Fédération algérienne handisport (FAH), réunira les différentes parties concernées dont les directeurs techniques des ligues et clubs, les entraîneurs nationaux des différentes disciplines, ainsi que toutes les compétences en relation avec les différentes disciplines gérées par l'instance. Au cours de ce rassemblement qui sera marqué par la présence entre autres du président de la fédération, Sid Ahmed Elasri et du directeur technique national (DTN), Salim Boutebcha, un état des lieux de la situation du handisport national en général et sur quelques réalisations et résultats obtenus dernièrement par les Équipes nationales à l'échelle internationale, programme des sélections nationales, le calendrier des compétitions nationales, ainsi que les stages fixés pour la saison sportive 2022-2023, seront exposés par le DTN. Après deux jours de conclave, le Collège technique national devra arrêter la politique de développement des différentes disciplines, à l'échelle nationale à court, moyen et long termes, à travers un travail de réflexion et de concertation, indique l'APS.

Programme de ce samedi 11 novembre:

09h00: Reprise des travaux des différents ateliers

10h45: Réunions pour la synthèse finale des 10 ateliers

10h45: Reprise de la plénière et lecture de la synthèse des 10 ateliers

11h45: Clôture du Collège technique national