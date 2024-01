L'entrée en matière de l'Algérie dans la CAN 2024 a été marquée par une déception, les Fennecs se faisant accrocher par une solide équipe d'Angola. Malgré une première mi-temps bien maîtrisée, les joueurs algériens ont concédé un match nul face aux Antilopes noires.Pourtant, l'équipe algérienne avait pris les devants avant la pause grâce au but de Bounedjah, montrant une maîtrise parfaite du premier half. Cependant, la deuxième période a pris une tournure inattendue avec l'égalisation sur un penalty de Mabululu, laissant les supporters des Fennecs sur leur faim.Cette deuxième mi-temps est à oublier pour l'Algérie, qui avait connu une désillusion similaire il y a deux ans au Cameroun en débutant également par un match nul décevant. Les joueurs devront se remobiliser et rectifier le tir lors de la prochaine rencontre, samedi prochain, face à une belle équipe du Burkina Faso. La route est encore longue dans cette CAN 2024, et les Fennecs ont l'opportunité de se racheter et de laisser derrière eux ce début en demi-teinte.