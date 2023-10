Le Maître karatéka algérien Mouloud Latreche, ceinture noire (8e Dan) et expert international, a été décoré, mardi dernier à Alger, au nom du gouvernement du Japon, de l'Ordre du «Soleil Levant, Rayons argent», pour la «promotion et la consolidation de l'amitié entre l'Algérie et le Japon». «C'est un immense honneur et un véritable plaisir pour moi d'organiser cette cérémonie en l'honneur du Maître Mouloud Latreche, ceinture noire (8e Dan) de karaté, expert international, président de la Japan Karaté Association (JKA) Algérie, et membre de la commission technique africaine de karaté», a déclaré dans son allocution l'ambassadeur du Japon à Alger, Kono Akira.

Après avoir reconnu «les grandes contributions exceptionnelles de Maître Latreche à la promotion et la consolidation de l'amitié entre le Japon et l'Algérie, l'ambassadeur du Japon à Alger a salué le parcours de l'Algérien qui a fondé en 1973 la branche algérienne de la JKA dont il est devenu le premier président. «Sous sa direction au cours des années, l'association a vu s'élargir son champ d'action et son nombre d'adhérents par la mise en place de nouvelles sections locales. C'était aussi l'initiative de Latreche que la Coupe de l'ambassadeur du Japon de karaté a été organisée en 2019. Ce ne sont que quelques exemples qui illustrent les grands efforts déployés par Latreche pour la promotion du karaté en Algérie», a-t-il relevé. Très touché par cette distinction, Latreche a exprimé sa «profonde reconnaissance» pour cette décoration, la 2e depuis le 20 mars dernier où il a été honoré du Prix d'honneur du ministre des Affaires étrangères du Japon.