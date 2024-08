L'athlète algérien, Mohamed Tahar Triki, à pied d'oeuvre au Village olympique depuis vendredi dernier, s'est dit déterminé à monter sur le podium du concours du triple saut des Jeux olympiques Paris 2024, dont la finale est prévue le vendredi 9 août. «Mon seul objectif pour les JO est de monter sur le podium, à l'instar de tous les athlètes présents sur place. J'ai travaillé dur et j'ai consenti beaucoup de sacrifices tout au long de la saison pour être en forme le jour de la compétition», a déclaré Triki à l'APS, dans la zone internationale du Village olympique. Poursuivant ses déclarations Mohamed Tahar Triki parle de sa préparation et ses ambitions pour ces Jeux olympiques 2024. «C'est la meilleure saison de ma carrière avec, notamment un titre de vice-Champion du monde en salle. J'aborde les JO avec de bonnes dispositions et un moral au beau fixe après quelques pépins physiques», a affirmé le porte-drapeau de la délégation algérienne lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2024. En mars dernier, le recordman d'Algérie (17,43 m, réalisé aux JO de Tokyo 2020), a réussi son meilleur bond de la saison avec un saut mesuré à 17,35 m aux Mondiaux de Glasgow. Une performance qui a permis à l'actuel N.4 mondial de décrocher une médaille d'argent derrière le Burkinabè Hugues Fabrice Zango (17,53m), Champion du monde en titre et grand favori pour la médaille d'or à Paris. Au sujet de la forte concurrence aux JO, le natif de Constantine a indiqué que tous les athlètes sont aux JO pour viser un podium, soulignant que son seul véritable adversaire était lui- même. «Personnellement mon seul adversaire, c'est moi-même. J'espère que je serai à 100% le jour de la finale pour mettre en application le travail réalisé avec mon défunt entraîneur Mustapha Ait Amar, décédé il y a 2 mois. Je suis déterminé à faire le maximum et monter sur le podium et lui dédier la victoire», a dit le triple-sauteur algérien.

Concernant la transition avec son nouveau groupe d'entraînement, Mohamed Tahar Triki a assuré que «tout se passe très bien» et qu'il met en application le programme établi par son défunt entraîneur. Pour sa deuxième participation aux joutes olympiques, Triki fera son entrée en lice le mercredi 7 août pour les qualifications du concours du triple saut, alors que la finale est prévue deux jours plus tard (vendredi 9 août) au stade de France.