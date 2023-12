Face au MC El Bayadh, en déplacement, les joueurs de l'USM Alger qui ont perdu deux précieux points pour se rapprocher des équipes du haut du tableau, sont déjà branchés sur leur prochain match de la phase des poules de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF), face au FC Future, prévu mercredi prochain, au stade Al-Salam, pour le compte de la 4e journée de la phase des poules.

Pour bien préparer ce rendez-vous continental important, la délégation de l'USM Alger a décidé de rallier la capitale égyptienne très tôt et devait rejoindre, ce dimanche, Le Caire, à partir de 15h00. L'USMA qui a battu cette même équipe de Future FC au stade du 5-Juillet, tentera d'arracher une qualification directe au second tour en cas de succès, mercredi.

Les joueurs mis en garde

Il est vrai que les fans des Rouge et Noir ont été mécontents de la manière de jouer de leur équipe face à El Bayadh et ils l'ont bien fait comprendre, en prenant à partie les joueurs et leur coach Garrido. Cette réaction des fans de l'USMA, se veut comme une mise en garde avant les prochaines échéances avec, notamment un derby contre le Mouloudia d'Alger. Mais avant cela, l'USMA sera en appel, en Égypte pour un match très solide en coupe de la CAF.

Ce dimanche, les joueurs de l'USMA ont effectué une séance de décrassage, au stade Omar Hamadi de Bologhine, à partir de 18h00, alors qu' aujourd'hui, ils devraient effectuer un entraînement libre avant le départ vers Le Caire. Après la déception du match nul en championnat, face au MC El Bayadh, le coach espagnol Garrido a déclaré: «Je pense que la fatigue a eu raison de mes joueurs après avoir consenti beaucoup d'efforts lors des précédents matchs. Je pense aussi, qu'on aurait pu gagner ce match si on avait concrétisé notre dernière occasion du match mais un point demeure également, un résultat probant», a-t-il tenté d'expliquer.

Le derby MCA occupe les esprits

Ce qui est remarquable après ce match de championnat, face au MCEB, c'est que les joueurs et le coach de l'USM Alger, n'ont pipé mot sur leur prochaine rencontre contre Future FC, alors qu'ils ont surtout, évoqué leur prochain match derby contre le MC Alger, prévu le 25 décembre prochain!

En tout cas, les fans de l'USMA ne cessent de remettre en cause les choix techniques de leur coach, Garrido. Certains estiment qu'il faut revoir la défense qui ne rassure pas avec ses innombrables erreurs. D'autres, remarquent, le manque de coordination à l'approche des buts et les précipitations des attaquants qui est également, un volet à ne, surtout pas, négliger. D'ailleurs, les nombreuses occasions ratées par les joueurs sont là, pour montrer ce manque d'efficacité, clé de toute réussite de toute ligne offensive.