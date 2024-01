Les Canaris ont remporté jeudi passé une victoire mais ils n’ont pas convaincu leurs supporters qui restent toujours en colère après une série de mauvais résultats. Outre ces prestations loin des espérances de leur, les Joueurs de la JSK sont appelés à évoluer sans entraîneur après le limogeage de leur coach portugais qui est ainsi le deuxième à partir durant la première phase du championnat. Le premier à subir le même sort était Youcef Bouzidi qui avait débuté la saison avec le club kabyle. Ce jeudi donc, les Canaris ont remporté une victoire de 3 buts à 2 mais sans convaincre.En effet, les prestations des joueurs n’ont pas été à la hauteur des attentes. Pire encore, ils ont encaissé deux buts à cause d’erreurs injustifiées des défenseurs et du gardien Hadid Mohand Ouidir.

Il faut dire aussi que l’équipe n’avait aucune stratégie tactique durant toute la rencontre qui les avait mis au prise avec l’US Souf qui est la lanterne rouge mais qui a su se créer des couloirs dans la défense kabyle voire même des occasions de revenir dans le match. On a vu une équipe kabyle sans âme développant un jeu amorphe et insipide. Il aura fallu le talent insoupçonné d’un Boualia en forme pour arracher une victoire qui leur permet heureusement de remonter dans le classement pour se retrouver actuellement à la 7ème place.

En développant un jeu anarchique, ce n’est pas à cause du travail de Mohamed Lacet. Ce dernier a été mis devant le fait accompli à la veille de la rencontre pour assumer le rôle de coach après le départ d’Almeida. Il n’avait pas le temps de préparer son groupe.

A l’exception de quelques changements opérés dans l’effectif à l’instar de la mise sur le banc du capitaine Boukhanchouche, Lacet n’avait rien changé dans la façon de faire de ses éléments. On a vu une défense totalement démembrée et un milieu de terrain amorphe.

Une situation qui devra durer au moins deux ou trois journées avant que le coach par intérim ne trouve la formule adéquate.Cette situation conforte par ailleurs l’idée que les Canaris ne peuvent pas donner plus qu’ils peuvent avec leur niveau égal à celui de tous les joueurs évoluant dans le championnat national.

Le changement d’entraîneur, on l’a vu, ne mène pas à l’émergence d’une équipe compétitive.

Bien au contraire, même la majeure partie des supporters est désormais convaincue que seul un travail de longue haleine et à long terme sous la houlette d’un entraîneur peut, au bout de quelques années, avoir de bons résultats. Le JUmbo-jet qu’on veut rééditer, ne l’oublions pas, a été le résultat d’une longue période de stabilité avec un Stefan Zywotko qui a fini même par être adopté par les populations locales.

Ces changements d’entraîneur que le club kabyle collectionne vont, selon toute vraisemblance, par porter atteinte à son image de marque et sa notoriété.

Enfin, il faut noter que Lacet aura près de deux bonnes semaines pour apporter sa touche sur l’effectif. Le report de la rencontre face au CRB, en coupe d’Algérie, permettra aussi aux joueurs de respirer jusqu’au 6 février prochain avec une nouvelle rencontre à Tizi-Ouzou face au NC Magra. Cette période devrait servir aussi à la direction qui est à la recherche d’un troisième entraîneur.