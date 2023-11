DDans un match qui entre dans le cadre de sa préparation pour la reprise du championnat, fixée donc pour le 10 novembre prochain, la JS Kabylie, a disputé une autre rencontre amicale. Les protégés de l'entraîneur franco-portugais, Rui Almeida ont croisé le fer avec la formation du RC Arba. Ce duel soldé sur un résultat nul de zéro partout, aura été une belle occasion pour le staff kabyle de procéder à une revue d'effectifs avant la prochaine confrontation officielle, comptant pour la 5e journée de Ligue 1 contre l'ES Sétif en déplacement. Almeida s'est surtout arrêté sur l'état de forme de chaque élément de son groupe avant d'être fixé sur l'équipe qui sera appelée à reprendre le championnat, face à Sétif vendredi prochain. À quelques jours de la reprise, la JSK montre quelques signes d'inquiétude, notamment en attaque, et c'est dans ce compartiment précis que le staff kabyle, est sommé de trouver des solutions. En dépit des nombreuses situations de buts, les attaquants kabyles, n'arrivent pas à concrétiser devant les buts adverses.

Le problème persiste

Après les deux matchs remportés en amical face la JS Azazga (3-1) et face au SKAF (3-2), la JS Kabylie a joué un autre match amical face au pensionnaire de la Ligue 2 le RC Arba. Une rencontre de préparation qui a montré des signes d'inquiétude dans le rendement de l'équipe notamment en attaque. Pourtant le coach Almeida a aligné un onze de départ conquérant, composé essentiellement de joueurs titulaires, d'où les appréhensions des fans kabyles face à cette prestation mitigée de leurs favoris, incapables de trouver la faille au milieu de cette défense de l'Arba bien regroupée. Le problème d'inefficacité refait surface, et ce ne sont surtout pas les nombreuses occasions devant le but ratées qui vont contredire les observateurs.

À quelques jours de la reprise de la compétition, Almeida est appelé à revoir sa copie, et tenté de trouver des solutions sur le plan offensif pour espérer améliorer les résultats de l'équipe kabyle.

Un léger mieux en défense mais...

Si en attaque, la JS Kabylie a affiché quelques imperfections à régler avant la rencontre de l'ES Sétif, en défense, l'entraîneur Rui Almeida a noté avec beaucoup de satisfactions, le rendement de ses joueurs. Ayant fait des reproches au quatuor kabyle derrière, Almeida peut être soulagé du rendement de ses défenseurs, très appliqués. Il est vrai que pour Souyad et ses camarades le test face à l'Arba n'est pas une référence, mais devant la stratégie de contres adoptée par leur adversaire dans ce match amical, cela a été suffisant pour se jauger par rapport aux situations de contre-attaques qu'ils ont eu à négocier. Il va sans dire que l'attaque du pensionnaire de la Ligue 2 n'est pas du tout celle de Sétif, autrement mieux armée.

L'équipe alignée :

Rahmani, Gatal, Mammeri (Nechat), Souyad (Benzaïd), Driss, Maâtallah (Bendaoud), Boukhenchouche (Amriche), Aït-Atmane (Amrane), Msuva (Boualia), Mouaki (Berkane), Redjem (Matouti).