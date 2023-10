Les 24 équipes qualifiées à la phase finale de la coupe d'Afrique des nations prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, seront hébergées à la «Cité CAN», composée de 7 maisons d'équipes et 1 maison pour le chef de la délégation, a indiqué la Confédération africaine de football (CAF). Selon la même source, chaque «Cité CAN» accueille quatre équipes et offre un espace commun multifonctionnel.

Les espaces communs comprennent des restaurants, une salle de gym, une salle de réunion, et un espace de détente pour favoriser la cohésion et le bien-être des équipes. Les services de blanchisserie et d'entretien ménager sont conformes aux normes d'un hôtel quatre étoiles, garantissant ainsi un niveau de confort et de propreté élevé, souligne l'instance suprême du football africain.

Pour rappel, le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Walid Sadi a profité de sa présence en Côte d'Ivoire à l'occasion du tirage au sort de la CAN 2024 effectué le 12 octobre dernier à Abidjan, pour visiter la Cité CAN, construite sous forme de villas pour loger les sélections africaines. «Nous avons opté pour un plan B, car j'ai estimé que cet hébergement n'offrirait pas une concentration optimale.

Alors, nous avons réquisitionné tout un hôtel, pas loin du stade, pour l'ensemble de la délégation algérienne, qui sera mise dans les meilleures conditions», avait confié Sadi. La CAN-2023 se jouera pour la troisième fois en présence de 24 nations, après les éditions 2019 (Égypte) et 2021 (Cameroun).

Les nations qualifiées ont été réparties sur six groupes de quatre équipes chacun. L'Algérie a hérité du groupe D composé du Burkina Faso, l'Angola et la Mauritanie.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les 8es de finale de cette 34e édition, qui se déroulera dans cinq villes ivoiriennes: Abidjan, Bouaké, Korhogo, Yamoussoukro et San Pedro.