Les athlètes algériens Abdelbasset Hamel et Chems-Eddine Ben Ghali ont décroché les deuxième et troisième places au semi-marathon de Nabeul, disputé dimanche en Tunisie. Hamel est entré deuxième position, avec un chrono de 1h07'29'', devant son compatriote Ben Ghali, ayant pris la troisième place avec un chrono de 1h10'30''. La course a été remportée par le coureur tunisien Nasrallah Hatem, ayant bouclé les 21 kilomètres en 1h06'59''.

Cette 7e édition du semi-marathon de Nabeul a connu un véritable succès, avec la participation de 1200 coureurs qui ont parcouru les 21 km, en arpentant la zone touristique de la ville. Cinq nationalités ont été représentées et tout a été mis en oeuvre pour leur offrir l'occasion de vivre une matinée de haute facture. Une excellente assistance médicale, des postes de ravitaillement savamment équipés et en bonnes places, ainsi qu'une disposition des forces de l'ordre réparties sur le site et le long du parcours ont permis que cette belle journée se déroule sans incidents. À quelques minutes passé 9h, Anis Ben Abda, l'organisateur de cet évènement, donnait le départ. Les coureurs, revêtus du t-shirt de la course pour la très grande majorité, se sont élancés de la route. L'arrivée en apothéose s'est effectuée sur l'avenue Habib Bourguiba où chaque coureur s'est vu remettre une médaille. Les gens ont aimé leur expérience à nouveau, cette année, les gens avaient le sourire et ils ont eu du plaisir à participer à l'évènement», atteste Anis Ben Abda, président du Joggers Club de Nabeul.