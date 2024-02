Le CR Belouizdad qui a vu son match de championnat contre le MC Oran reporté à une date ultérieure, disputera ce dimanche, son match de championnat face au MC El Bayadh sur la pelouse du stade du 5-Juillet, avant de se concentrer sur son match de la 4e journée de la Ligue des Champions continentale face au Ahly du Caire. Mais, le coach du Chabab, Paqueta, n'est vraiment pas content pour le recrutement de la part des responsables, pour le moment, durant ce mercato d'hiver, où il a même dressé une liste des joueurs qu'il veut avoir pour entamer la phase retour décisive du championnat, ainsi que de la Ligue des Champions.

Ce match de la Ligue des Champions qui était prévu pour le 15 décembre dernier a été reporté en raison de l'engagement du club égyptien en Coupe du monde des clubs.

En effet, à ce moment-là, Al-Ahly s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde des clubs en éliminant Al-Ittihad (3-1). Le club vainqueur de la Ligue des Champions africaine 2023 a été d'ailleurs battu le 18 décembre dernier, par le club brésilien de Fluminense 2-0, à Jeddah. Les buts du champion d'Amérique du Sud ont été marqués par John Arias sur penalty (70') et John Kennedy (90').

Les Cairotes qui ont dominé les Brésiliens en première mi-temps, ont gâché les nettes occasions qu'ils se sont créées et annihilé leurs chances de donner une tournure au match, très bien géré par Fluminense, dans sa seconde partie.

Aujourd'hui, le CR Belouizdad est en pleine compétition du Championnat national et disputera donc son match retard contre El Bayadh, ce dimanche, pour tenter de terminer cette phase aller en apothéose.

Ceci dit, les joueurs du CRB doivent dès la fin de ce match face à El Bayadh se préparer pour un autre et dernier match de championnat prévu le 9 février prochain au stade du 5-Juillet d'Alger en recevant l'US Souf. Par ailleurs, son match contre le NC Magra prévu le 16 février en cours, est logiquement reporté à cause, justement de ce match face au Ahly du Caire pour le compte de la 4e journée de la Ligue des Champions, prévu en ce 16 février 2023 au stade du 5-Juillet.

Pendant ce temps, et pour préparer son match face au Chabab de Belouizdad dans cette compétition continentale, l'équipe égyptienne d'Al Ahly vient d'organiser un stade aux Emirats arabes unis, sous la houlette de son directeur technique Marcel Kohler. Et il se trouve justement que ce coach d'Al Ahly a déclaré au suet de ce match face aux Algérois que «Tout se déroule bien pour Al Ahly qui sera prêt le 16 février prochain pour défier le Chabab au stade du 5 -Juillet. Kohler, a tout de même, indiqué qu' «il y a certains éléments qui ne sont pas au meilleur de leur forme, mais la décision sera prise le moment venu». Pour le coach d'Al Ahly: «Ce match face au CRB est une bonne opportunité pour assurer notre qualification et terminer notre parcours de préservation du titre continental. Donc, le coach Paqueta doit bien saisir l'occasion de jouer le dernier match le 9 février en cours face à l'US Souf, pour choisir les joueurs devant affronter cette équipe redoutable à l'échelle continentale avec des éléments bien en forme et capables de gagner ce match pour prendre une belle option pur la qualification dans cette Ligue des Champions.