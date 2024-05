Le cycliste algérien Hamza Amari a remporté la deuxième étape du 19e Tour cycliste international du Bénin, courue mercredi entre Parakou et Savé sur une distance de 156,4 km, selon la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). C'est la deuxième victoire algérienne de rang au Tour international de Bénin après celle d'Azzedine Lagab lors de la première étape inaugurale, disputée mardi entre Boukoumbe et Djougou sur une distance de 124 km, endossant par la même occasion le maillot jaune de leader ainsi que celui du meilleur coureur africain. Par ailleurs, l'autre Algérien engagé dans ce tour international du Bénin, Mansouri Islam, a pris la deuxième place lors de la 3e étape, courue jeudi entre Djidja et Athiémé sur une distance de 113km.

La première place est revenue au Français Lebon Victor (Team Born Heure) qui signe la première victoire européenne sur le tour du Benin 2024. Le Burkinabè Bouda Wahabou complète le podium de cette troisième étape qui a regroupé 63 coureurs avec deux points de sprint, le premier à Klouekanmey à 64 km de l'arrivée et le second devant le marché Adjintimey au km 80 après le départ. Au classement général, Azzedine Lagab a perdu le maillot jaune de leader à l'issue de la 3e étape, désormais porté par l'Érythréen Habteab Yoel de la Team Bike Aid (Allemagne). La sélection algérienne de cyclisme prend part à la 19e édition du Tour international du Bénin avec un effectif de 6 cyclistes. Il s'agit d'Azzedine Lagab, Zaki Boudar, Abdallah Oussama Mimouni, Hamza Amari, Yacine Hamza et Islem Mansouri, sous la conduite de l'entraîneur national Khalil Tamarent.

Outre l'Algérie et le Bénin (pays hôte), ce tour enregistre la présence du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de Maurice, du Mali, du Maroc, du Nigeria, du Sierra Leone, du Togo et de quelques clubs à l'image de la Team Bike et la Team Euro Cycling Guam.

Le Tour international du Bénin 2024 sera disputé en 5 étapes avant d'être clôturé par le Grand Prix de Cotonou.