FIFA PLUS assurera la couverture télévisuelle de dix matchs de la première journée du championnat de Ligue 2 prévue ce week-end (29-30 septembre), a indiqué jeudi la Ligue nationale de football amateur (LNFA). Selon la même source, cette couverture sera étendue à partir de la prochaine journée à tout le programme. À partir d'une application appelée «eleven sport», les supporters peuvent accéder à la plate-forme streaming, une sorte de Netflix du football avec de multiples contenus proposés de manière totalement gratuite. Les téléspectateurs peuvent suivre sur leur téléphone ou sur leur ordinateur les confrontations de leurs favoris, explique l'instance chargée de la gestion de la compétition. La plate-forme est disponible sur une large gamme d'appareils connectés:

PC, iPhone, tablette, Android. FIFA PLUS, une filiale de l'instance du football international FIFA, a effectué la saison passée des essais sur un certain nombre de rencontres lors de la phase retour. Cette saison, l'organisme national à qui on a confié cette mission s'est renforcée en moyens humain et matériel pour une large couverture. Chaque année, FIFA PLUS compte diffuser à travers ce support technique des milliers de matchs. Elle vise projeter plus de 40000 matchs dont 11000 du football féminin, organisés par les Fédérations nationales membres issues des six confédérations. À la faveur de l'accord signé par la FAF avec la FIFA, la LNFA perçoit 40% des bénéfices générés par FIFA plus.