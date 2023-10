La sélection algérienne (seniors/mixte) de judo a remporté la médaille de bronze aux Jeux Mondiaux 2023 des Arts Martiaux en Arabie saoudite, après sa victoire contre l'Allemagne sur le score de 4-2. les victoires de l'équipe algérienne face à l'Allemagne ont été l'oeuvre d'Amina Belkadi aux dépens de Stolze Friederike (-70kg), Sonia Asselah contre Samira Bouizgarne (+70kg), Messaoud Redouane Dris devant Ruebo Jano (-73kg) et Mustapha Yasser Bouamar face à Belz Marvin (+90kg). L'équipe algérienne avait réussi une bonne entame de tournoi, avec une large victoire face au Maroc (4-0) et un succès à l'arraché devant la France (4-3) en quart de finale. En demi-finale, les coéquipiers de Dris se sont inclinésr face à l'Ouzbékistan sur le score de (4-2), après les défaites de Zina Bouakache, Dris Messaoud, Imad Aghiles Benazzoug et Mohamed El Mahdi Lili, contre les succès de Sonia Asselah et Belkadi. Le titre des Jeux Mondiaux 2023 des Arts Martiaux est revenu à l'Ouzbékistan vainqueur face au Brésil sur le score de 4-2. Les sept représentants nationaux dans cette compéti tion sont: Dris Messaoud (-73 kg), Imad Aghilès Benazoug, (-73 kg), Mustapha Yasser Bouamar (+90 kg) et Mohamed El Mahdi Lili (+90 kg) chez les messieurs, ainsi que Zina Bouakache (-57 kg), Belkadi Amina (-70 kg) et Sonia Aselah (+70 kg) chez les dames. Selon les organisateurs, 85 judokas (43 messieurs et 42 dames), représentant 14 pays des cinq continents, ont participé à cet évènement planétaire.