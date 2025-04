Vainqueur en déplacement devant l’IRB Ouargla (2-1), L’USM El-Harrach s’est emparée du fauteuil de leader du groupe centre-est de la Ligue 2 amateur de football, profitant du faux pas de son ex-coleader, le MB Rouissat, tenu en échec chez la JSD Jijel (0-0), pour le compte de la 27e journée disputée samedi. À trois journées de la fin de saison, l’USM El-Harrach (61 pts) prend une sérieuse option pour décrocher le seul ticket qui donne accès à la Ligue 1 professionnelle, la saison prochaine, avec deux longueurs d’avance sur son poursuivant direct le MB Rouissat (59 pts), en attendant la décision de la Ligue nationale de football amateur (Lnfa) concernant le match en retard opposant les deux formations. De son côté, l’IRB Ouargla, premier relégable avec 28 points, accuse le pas dans la lutte pour le maintien en concédant une nouvelle défaite à domicile, et semble se diriger tout droit vers l’inter-régions en compagnie de l’Olympique Magrane (15e, 19 pts) et l’US Souf (16e, 11 pts). Toujours dans le bas du classement, la JS Bordj Menaïel (10e, 36 pts) a obtenu un précieuse victoire dans sa quête de maintien, en dominant l’Olympique Magrane (4-2), alors que le NRB Teleghma (13e, 32 pts) s’est contenté du match nul (0-0) face au CA Batna (36 pts). Dans les autres rencontres de cette 27e journée, l’IB Khemis El Khechna et l’AS Khroub, se sont imposés à domicile, respectivement, contre l’US Souf (4-1) et l’USM Annaba (2-1), au moment où le MO Constantine est allé battre l’US Chaouïa (1-0) à Oum El Bouaghi. Pour rappel, dans le groupe centre-ouest, dont les rencontres se sont disputées vendredi, l’ES Ben Aknoun, auteur d’un match nul en déplacement contre l’US Béchar Djedid (0-0), a accentué son avance en tête du classement, profitant de la défaite de son poursuivant direct le RC Kouba, face au RC Arba (0-1).

L’Étoile sportive de Ben Aknoun (58 pts), qui possède désormais huit longueurs d’avance sur son dauphin, n’a plus besoin que d’une petite victoire lors de la prochaine journée contre le RC Arba pour valider son retour en Ligue 1 professionnelle, après une première expérience ratée en 2023. De son côté, le RC Kouba (50 pts) semble avoir définitivement dit adieu à l’accession après cette nouvelle défaite dans la dernière ligne droite de la saison.

En revanche, le RC Arba (11e, 34 pts) a obtenu une précieuse victoire dans la course au maintien, tout comme le SKAF Khemis Miliana (13e, 32 pts), large vainqueur (3-0) contre le MCB Oued Sly, coincé à la 15e place avec 24 points. Toujours dans la lutte pour la survie, le GC Mascara (14e, 30 pts) a été tenu en échec à domicile par le CR Témouchent (3-3) et occupe le 14e rang, synonyme de relégation en division inter-régions, alors que le MC Saïda (12e, 33 pts) a obtenu un précieux le point chez l’ASM Oran (1-1). La lutte pour éviter la relégation s’annonce féroce lors des trois dernières journées avec plusieurs clubs qui joueront leur survie en Ligue 2. Dans les autres rencontres de la poule centre-ouest, la JS El-Biar (3e, 46 pts) a dominé le WA Mostaganem (2-0) et consolide sa troisième place, au moment où le NA Hussein Dey (4e, 41 pts) a étrillé la lanterne rouge le SC Mecheria (5-1) et reste quatrième au classement.