L'Expression: Farid, vous réalisez une bonne première moitié de saison avec un titre de champion d'hiver obtenu avec le SCO d'Angers, pouvez- vous revenir sur ce bon parcours?

Farid El Mellali: Effectivement, on est sur une très bonne dynamique de bons résultats, c'est le fruit d'un travail collectif, mené par tout un staff dirigeant, technique et aussi un bon effectif de joueurs très engagés.

On est à la moitié de la saison et il reste un long chemin à parcourir pour espérer accrocher les objectifs du SCO d'Angers cette année.

Sur le plan personnel, cela marche très fort aussi pour vous, parlez-nous un peu de vos performances individuelles?

Vous savez, lorsqu'on se sent bien dans sa peau, on a forcément un meilleur mental sur le terrain et les performances suivent d'elles-mêmes. Maintenant comme je viens de le dire, on doit finir le travail lors de la phase retour, car nous avons les moyens de faire mieux.

4 buts et 2 passes décisives, c'est votre bilan de cette phase aller, êtes-vous satisfait?

Je dirai que ce bilan aurait pu être plus intéressant si j'avais commencé la préparation avec mes camarades en début de saison, vous comprendrez que j'ai raté quand même quelques matchs en raison d'une blessure.

Hamdoulillah maintenant, j'arrive à enchaîner les matchs et à me montrer décisif pour aider mon équipe à progresser sur le plan du jeu et des résultats.

De bonnes performances qui ont fini par payer, puisque Djamel Belmadi a décidé de vous mettre dans la liste élargie des 50 joueurs pour la CAN. Qu'est-ce que cela vous fait?

C'est une grande satisfaction. Vous connaissez très bien mon attachement pour l'Équipe nationale et mon rêve de porter à nouveau les couleurs de la sélection reste toujours un objectif important pour moi, cette saison.

C'est aussi une motivation pour m'illustrer avec Angers pour convaincre le sélectionneur national, Djamel Belmadi.

Sincèrement, être dans la liste élargie est si significatif pour vous ou aviez-vous envie d'être du groupe pour la CAN?

Bien sûr! Même s'il ne s'agit que d'une liste élargie, je ressens une grande fierté de voir mon nom sur la pré-liste.

Je sais que les places sont chères avec la qualité de joueur que nous avons actuellement en sélection, mais je ne désespère jamais de décrocher un jour une place dans cet effectif de l'EN.

À Angers, ça marche très bien aussi pour vos deux compatriotes Zinedine Ferhat et Himed Abdelli, parlez-nous un peu de l'entente entre Algériens?

Je dois dire que l'arrivée de Ferhat nous a fait beaucoup de bien. Il est clair qu'avec son expérience et son talent, il a un énorme rôle à jouer pour atteindre les objectifs de l'équipe, cette année. Quant à Abdelli, il n'est plus à présenter, il est avec nous depuis un moment et ses performances sur le terrain plaident pour lui. On essaye de donner la meilleure image du joueur algérien en France.

Pour terminer, quel sera votre objectif cette année Inch'Allah?

Nous avons l'ambition de bien finir la saison et ne rien lâcher jusqu'au bout. J'ai vécu la relégation avec mon club et mon plus grand souhait est de revenir en Ligue 1 avec le SCO d'Angers, Inch'Allah.