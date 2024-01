Ça y est! C'est fini, et bien fini pour les camarades de Riyad Mahrez. La soirée du 23 janvier 2024, restera comme la soirée de la sortie par la plus petite des portes de l'histoire footballistique qu'a connue notre pays. les «dieux » du stade n'ont pas voulu des Verts pour la suite de la coupe d'Afrique en Côte d'ivoire. Ce fut le moment «aphrodisiaque» pour les anti-Belmadi. rien que du bonheur! On parla alors d'un nouveau coach. un Français, de préférence! si possible, Hervé Renard. À la tête des Fennecs, vous voyez un «renard», vous? Pourquoi pas un Bulldog? un Rottweiler, un Berger Allemand? Les couteaux furent brandis en moins de 24 heures. Pourtant, ce n'était ni la fin du monde ni la fin de «tamourth»! oh, bien sûr, l'Algérie ne va pas s'arrêter de respirer à pleins poumons, ni de vivre.

L'EN aussi va continuer son parcours, car la prochaine Coupe du monde, celle qui aura lieu aux Amériques, en 2026, est pour demain! Les fans videront leur rancoeur et leur amertume et oublieront l'échec. Un gros échec a «visité» le Brésil chez lui en 2014.

Les Allemands, les tombeurs des artistes verront leurs espoirs fondre comme neige au soleil lors de la suivante Coupe du monde! Cela n'empêchera pas de voir notre foot être pratiqué ni nos footballeurs continuer leur carrière ni de voir Djamel Belmadi au chômage «technique», car nous connaissons au moins une dizaine de pays à la recherche, voire aux trousses du vaillant Djamel. Quant au «petit» foot national, il continuera cahin-caha, son petit bonhomme de chemin, avec ses travers, ses «envers et contre tout », ses crises ponctuelles et perpétuelles, ses trafiquants de tous bords, ses ventes et achats de matchs, pour certains, truqués, et surtout, ses valses d'entraîneurs.



Se remettre du désastre de Bouaké

Malheureux coachs! Que ne feraient -ils pas pour une poignée de millions de dinars? Et jamais au grand jamais, ils ne planifieront ni ne penseront à s'organiser! Mettre sur pied un syndicat? Bâtir une puissante et indestructible corporation? Ce n'est certainement pas pour une année, pour un semestre, pour un mois, pour une semaine, pour un jour, ou pour tout à l'heure!

En ce qui nous concerne, la recherche d'un nouveau coach, doit reposer sur un principe: dégoter un coach local. Surtout pas un étranger qui viendra se remplir les poches d'un «pognon» qui sentira le «pétrodollar»! Surtout pas un coach venant d'un pays proche de celui de l'ennemi de toujours, et, encore plus souligné, non plus un «fringaoui»! ce n'est pas le moment, mais alors pas du tout. Walid Sadi, le président de la FAF, saura tirer le cheveu de la pâte et remettre l'EN sur le bon pied. Seul un coach local peut sortir l'EN du bourbier, après le «désastre» de Bouaké (Côte d'ivoire).

Il faudra surtout tout entreprendre, oui, absolument, tout, sans regarder dans le rétroviseur! Il sera temps de rectifier le tir, tout en s'occupant de la formation, y mettre le prix, sans pour autant nous passer de certains de nos brillants enfants nés outremer! Le «vétéran» Riyad Mahrez l'a dit timidement, alors qu'il était sous le choc de la précoce élimination de son équipe des suites de la coupe d'Afrique 2023-2324, qu'il était prêt à aider les jeunes que le futur coach aura sélectionnés. Ce garçon sait mieux que quiconque, que le foot est, et restera pour l'éternité, un jeu. Oh, bien sûr, il y a des gens malintentionnés qui en font leur inépuisable fonds de commerce. Mais tout a une fin! À l'issue de la... finale, il y aurait des «hourrah» de satisfaction, et des larmes de désespoir, surtout si les penalties seraient de la partie.

On aura aussi et sans aucun doute, des regrets à la pelle! des protestations, aussi, viendront grossir le spectacle. La VAR sera pointée d'un énième index accusateur, encore, et encore par les perdants du jour. Les youtubeurs en feront leurs choux gras! Les plateaux - TV entreront dans une diatribe contre Djamel Belmadi qui sera chez lui, au Qatar, entouré des siens, au chaud, avec les meilleurs souvenirs récoltés de 2018 au début de 2024! Merci Djamel, merci Monsieur Belmadi, les sportifs de ce beau et millénaire pays, garderont de vous un passionné, à la limite d'un chauvinisme «bénin» qui a eu la malchance d'être appelé par les responsables du foot, pour faire sortir une équipe agonisante, en 2028.

Mais les amateurs et supporters de «l'échec - programme», tels des snipers, l'attendaient à chaque contre-attaque de l'adversaire. Il y eut sous ton règne, plus de positifs qu'à n'importe quelle période. Merci aux membres du staff national. Merci aux fans qui se sont déplacés dans les contrées les plus lointaines, de notre beau continent!



Le coeur plein de rancoeur...

À propos des coachs des équipes africaines, qui seront remerciés, congédiés, renvoyés, malmenés, ou encore pire, livrés pieds, orteils, chevilles, mollets et mains liées aux fans déçus, le coeur plein de rancoeur, retrouveront vite un emploi, même un siège éjectable, se referont une sacrée santé, peut-être avec de brillants résultats, pour 2026, et ainsi va le foot... pour notre part, nous n'oublierons jamais les camarades de Omar Betrouni, de 1975, Mustapha Dahleb, ceux de 1982, de Nasser - Eddine Drid de 1986, de 2009 des coéquipiers d'Antar Yahia, de 2014 d'Islam Slimani, de 2019 de Sofiane Feghouli, et même ceux de 2023, ceux qui n'ont perdu aucun match. À ces derniers, nous adressons nos sincères voeux de la prochaine réussite de leur carrière, avec en tête, ce sacré bonhomme, Youcef Belaïli, ou encore Ramiz - Larbi Zerrouki.

Restent maintenant, les éternels copieurs, grands amateurs de bas, mesquins et tristes plagiats des plateaux TV. Qu'ils aillent d'abord se recycler, se former, se cultiver, apprendre à faire des phrases complètes, avant de venir répandre leur amer et aigre venin, face à des téléspectateurs ahuris, médusés, amusés, scandalisés, ou bien catastrophés devant tant de médiocrité.

La maléfique leçon de fausse musique du désastre continuera à fonctionner, après le départ en trombe du prochain coach national, qui vivra en direct-live, les coups bas des êtres malfaisants, ceux qui ont juré de voir disparaître des «sons-universels», l'emportant et secouant air de Kassaman! mais dans tout cela, l'EN continuera a vivre, avec ses joies, et ses larmes. Et tout «tamourth», avec!