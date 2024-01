Amrouche n’a fait qu’enfoncer une porte ouverte

En mettant le pied dans le tajine marocain, l'entraîneur algérien de la Tanzanie, Adel Amrouche, a déclenché un immense tollé au royaume du cannabis. Qu'a-t-il déclaré qui puisse à ce point irriter les bailleurs de fonds marocains en Afrique, mais aussi en Europe et un peu partout dans le monde...occidental? C'est à la veille de la rencontre qui opposait, hier soir, l'équipe marocaine à son homologue tanzanienne que la «polémique» a pris des dimensions surprenantes. En effet, le technicien algérien a clairement expliqué que «la Fédération marocaine de football (et son représentant auprès de la CAF, Fouzi Lekjaa) est une puissance prouvée dans le monde du ballon rond africain...Actuellement, c'est le Maroc qui gère le football continental... Ils choisissent aussi leurs arbitres et nous, nous demeurons de simples spectateurs». Qu'y a-t-il de si bouleversant dans ce propos? Amrouche n'a fait qu'enfoncer une porte ouverte tant il est connu de tout un chacun que la CAF est effectivement une machine aux mains des représentants du Makhzen qui, non content de sévir sur ce terrain, a aussi tenté de forcer la fragile citadelle de l'Union africaine en y poussant le loup sioniste, bloqué in extremis par la réaction intransigeante de la diplomatie algérienne et sud-africaine.

Ce qui est, par contre, surprenant, c'est la rapidité et la rigidité de la réaction du président de la Fédération tanzanienne, Wallace Karia, qui a vite pondu une «déclaration», sans doute dictée, mot à mot, par des sources «bienveillantes»: «Nous ne soutenons pas la déclaration de notre entraîneur-chef Adel Amrouche après qu'il a accusé le Maroc de diriger le football africain et de manipuler les arbitres qui officient dans ses matchs». Et pour mieux honorer son «contrat» avec Lekjaa, il ajoute: «Nous ne soutenons pas cette déclaration de manière catégorique, car nous respectons le Maroc pour ses efforts sérieux dans le développement du football, et nous prendrons les mesures appropriées à son encontre.» Par «mesures appropriées», il s'agit tout simplement du largage de Amrouche, une «exigence» du mentor marocain de la CAF.

En déplorant le fait connu selon lequel c'est bien Lekjaa et son pays qui mènent le bal dans les coulisses du football africain, l'entraîneur algérien a donné libre cours à son amertume au point de déclencher la fureur du Makhzen dont les flèches incendiaires pleuvent sur lui plus encore que sur la Tanzanie.

Signalons, toutefois, la réaction sage et mesurée de l'entraîneur marocain Walid Regragui qui a choisi de ne pas s'impliquer dans cette scabreuse polémique, préférant «se concentrer sur son travail» et «laisser à la Fédération» marocaine la tâche de trancher dans le vif du sujet.