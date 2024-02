Voulant être audacieux, ils ont été moins concluants dans une rencontre qui a été marquée par des chances équilibrées et qui a fini par un score aux dividendes partagés par les deux équipes, le MC Oran et son invité de l'ASO Chlef. Dans cette rencontre, les joueurs du MC Oran ont voulu être expéditifs mais manquant de promptitude en accueillant, vendredi à Oran, les représentants de l'ASO Chlef pour le compte de la 16e journée du Championnat national. Ayant été tentés par la victoire susceptible de leur servir de déclic, les Hamraoua ont tenté de forcer leur destin, les poulains de Youcef Bouzidi avant de finir contraints à se résigner à leur sort en bouclant cette rencontre par un résultat raisonnable pour ne pas dire négatif en concéder un nul, encore une fois à domicile. En somme, les Rouge et Blanc ont fait montre d'une prestation jugée plus ou moins acceptable étant donné que l'ossature du MC Oran est en chantier, en pleine phase de reconstruction. Pourtant, les gars de Bouzidi ont bel et bien entamé cette rencontre en ayant manifesté leur volonté quant à chasser la guigne les ayant poursuivis durant tout le half du championnat.

Ardji lance les hostilités

Les Hamraoua ont entrepris la rencontre avec une emprise sur le ballon et se sont, dès les premières minutes du match, lancés dans la chasse aux buts. En vain. En effet, la nouvelle recrue, Baakoh a, à la 9', tenté un coup en visant dangereusement la lucarne adverse. Son tir a certes été bien cadré et puissant, mais manquant de précision. Les Chélifiens, eux, ont vite fait d'interpréter la volonté oranaise qu'ils se sont ressaisis pour leur rendre la monnaie de leur pièce en répliquant dès l'onde de choc passée. C'est à la 16' qu'ils ripostent sévèrement par le biais de Aliane, alertant ainsi le portier oranais, Boukerrit. De part et d'autre, la résistance était pleine, avant que les locaux ne s'exécutent, le but étant de renverser la situation à leur profit. Ils ont d'ailleurs fait preuve d'un pressing qu'ils ont matérialisé par la nouvelle recrue, Ardji. À la première minute du temps mort, ce joueur a fini par donner du goût à cette rencontre en signant le premier but.

Les Chélifiens n'abdiquent pas

Les Chélifiens ne sont pas restés inertes. Défaits en premier half, ils se sont, à leur tour, ressaisi à la moitié de la rencontre, asphyxiant leurs adversaires ne leur laissant aucun espace, déjouant toutes leurs manoeuvres avant de se ragaillardir pour se lancer dans le camp oranais. Les Chélifiens ont fini par revenir au score à la 68' grâce au très surprenant Evra, ce dernier a fait preuve d'une belle prouesse technique en signant le but d'égalisation.

Contraints encore une fois à un score de parité, les Hamraoua ont fini par admettre ce fait accompli. Sinon comment interpréter le fait qu'ils soient désillusionnés, voire désarçonnés, tout le long du reste du match en ayant fourni un rendement dépassé, voire désuet hormis certaines sorties aux appétences totalement dénuées de discernement.