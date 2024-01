La situation urge d'autant plus que le MC Oran est passé aux choses...sérieuses, des recrutements du mercato hivernal.

C'est du moins ce qu'a annoncé ce club, annonçant par la même le recrutement de Hmida Salah. Venant du NC Magra, cet ailier droit a ratifié son contrat de travail le liant avec les Rouge et Blanc, le MC Oran. Idem pour l'attaquant ghanéen Maxwell Baakoh qui a, lui aussi, officialisé sa venue à Oran, ce dernier venant de l'USM Khenchela. Tel qu'il a donc été annoncé auparavant par le coach Youcef Bouzidi, le MC Oran est dans le besoin extrême de garnir l'ossature de l'équipe. En attendant l'évolution du marché des transferts et des recrutements, le MC Oran a, de prime abord, jugé utile, de renforcer le compartiment offensif en recrutant, jusqu'ici, deux joueurs et de surcroît des attaquants.

Baakoh le grand coup!

Le choix porté sur le désormais ancien attaquant de l'USM Khenchela, Maxwell Baakoh, n'est ni fortuit ni encore moins un fait du hasard, ce dernier est porteur d'un CV qui plaide à son profit, il est signataire de 4 buts qu'il a marqués dans le premier half de l'actuel championnat. Un joueur fortement convoité par les grosses cylindrées de la Ligue 1 Mobilis, à l'instar de la JSK qui le voulait à tout prix dans son effectif l'été dernier..

Ces recrutements tombent à point nommé, notamment pour l'entraîneur Bouzidi. Ayant fraîchement pris les commandes du club, il s'est mis à établir un état général des lieux.

Les conclusions sont plus qu'étonnantes, l'entraîneur a, dans ses conclusions, été sans appel en faisant état de plusieurs carences qui nécessitent des traitements de choc, allant du renforcement du département offensif jusqu'à procéder à d'importants correctifs au niveau du compartiment défensif et à un degré moindre au niveau du milieu de terrain.

Dans plus d'un cas, l'entraîneur, notamment le démissionnaire Kheireddine Madoui, était acculé, compte tenu des choix limités pour lesquels il était très souvent appelé à trancher, à commencer par aligner les mêmes joueurs aussi bien au niveau défensif qu'au niveau de l'attaque.

Un meneur de jeu en renfort

C'est ainsi que l'équipe était très souvent composée des Nehari, Chadli, Fourloul et Ibouzidene et Benamara, Sanhadji et Bennaï sont, dans plus d'un cas, alignés dans le milieu de terrain. Dépourvu d'un meneur de jeu, d'attaquants latéraux et d'un attaquant de pointe, l'équipe finit mal son jeu dans sa course vers les bois adverses. Et pour cause, le club ne s'est aucunement préparé durant la phase intersaison en raison de plusieurs problèmes l'ayant marqué durant le transfert de la gestion de ses affaires de l'ex- SSPA/ MC Oran à l'entreprise spécialisée dans les transports des hydrocarbures, Hyproc. En plus d'oeuvrer à relever le défi, le but étant de sauver le club de la chute libre. D'autant plus que le MC Oran est tombé sur le bec, ces derniers jours, occupant le plus bas niveau dans le classement général. Des défaites, concédées aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de ses bases, lui ont valu un tel positionnement...inquiétant. Pour le nouvel entraîneur, la situation n'est certes pas difficile à redresser. Toutefois, celle-ci nécessite la mise en place et de manière prioritaire et urgente d'importants moyens...humains.