La jeune formation de l’Entente sportive de Nanterre, club de football de la banlieue parisienne, est attendue ce lundi à 10h15 à Alger pour participer à un stage de football des jeunes catégories. Sur invitation du Mouloudia Club d’Alger, Nanterre sera représentée par son équipe des moins de 14 ans et profitera de ses 5 jours dans la capitale algérienne pour se permettre quelques moments de détente et visiter quelques sites touristiques et historiques, en plus bien entendu des matchs qu’elle jouera pour peaufiner ce stage en Algérie. Durant son séjour, cette jeune formation, disputera trois rencontres amicales de préparation. Ainsi, les joueurs des U14 de Nanterre auront juste le temps de se reposer un petit peu avant de commencer leur tournée et leur série de rencontres amicales internationales.

Sa première sortie est programmée face à son hôte, en l’occurrence le Mouloudia d’Alger.

L’ES Nanterre entraînée par Gael Diarra auront aussi deux adversaires de taille à affronter. Ainsi, pour bien se mesurer aux jeunes footballeurs algériens, les camarades du jeune talentueux joueur de Nanterre Zyad Khirat affronteront la formation du CR Belouizdad. Composée de jeunes joueurs très doués, Nanterre aura sûrement de l’adversité face à ce qui se fait de mieux en matière de formation en Algérie, à savoir le CR Belouizdad et le Mouloudia d’Alger. Ce duel face aux Belouizdadis est prévu le 9 mai 2024. Pour clore cette tournée en Algérie, les gamins de la banlieue parisienne, devraient aussi donner la réplique aux jeunes Algérois de l’USM Alger. une belle équipe, connue aussi pour sa vocation pour la formation.