L'ES Sétif a réussi à empocher le point du nul lors de son déplacement, vendredi, à Biskra où elle a affronté l'USB locale.

Ce match comptant pour la 24e journée de la Ligue 1 Mobilis du football professionnel algérien, s'est soldé sur un score de parité de deux buts partout.

Ainsi et sur la pelouse du stade du 18- Février d'El Alia, l'Entente de Sétif a très bien débuté la partie en inscrivant deux buts, coup sur coup, juste après le premier quart d'heure du jeu. Zammoum a ouvert le score dès la 9' du jeu, avant que son coéquipier Jiddou ne double la mise pour les gars des Hauts-Plateaux à la 17'. Les joueurs locaux réagissent alors, et prennent d'assaut les bois du gardien de but sétifien Saïdi pour parvenir finalement à réduire la marque par Hamza Ounnas (30').

Par la suite, les joueurs du coach Zeghdoud multiplient les attaques dans la perspective de niveler la marque avant la mi-temps, en vain. De retour des vestiaires, on assiste à une véritable bataille au milieu du terrain où les locaux tentent de jouer collectivement pour égaliser, alors que les visiteurs optent pour les contres.

Et il fallait attendre pratiquement l'heure du jeu pour voir enfin les efforts des joueurs de l'entraîneur Mounir Zeghdoud récompensés par un but égalisateur. Cela s'est passé sur une très belle combinaison collective des joueurs de l'USB avant de voir Ounnas niveler la marque (61') pour signer un doublé salvateur pour ses camarades.

C'est donc sur ce score de deux partout que l'arbitre de la rencontre met fin aux débats.

Suite à ce résultat, l'Entente de Sétif se retrouve à la 4e place du classement, avec un total de 38 points.

Quant à l'US Biskra, elle pointe à la 8e position avec un total de 32 points.