Garantir une fin de saison sans incidents et sans heurts

Les deux dernières journées du championnat de Ligue1Mobilis, ont été émaillées d’incidents graves qui n’ont pas été sans interpeller les hauts responsables du sport de notre pays, à leur tête le ministre des Sports Walid Sadi. Ce dernier a décidé donc de prendre en charge personnellement ce dossier inquiétant.

Conscients de la gravité des évènements qui ont émaillé ce dernier week-end, marqué par des scènes d’une extrême violence sur et en dehors du terrain, le premier responsable de la Fédération algérienne de football a décidé de mettre tous les acteurs de notre sport roi devant leurs responsabilités. C’est à cet effet, qu’il a convoqué, ce lundi, le corps arbitral pour les exhorter à se montrer assez fermes et justes lors des derniers matchs qui restent à jouer. Le président Sadi, a aussi appelé les présidents des clubs de Ligue 1 professionnelle à une réunion d'urgence, prévue aujourd’hui. Une entrevue qui a comme objectif d’assurer une fin de championnat dans un climat serein et apaisé. « Il ne reste que huit journées, mais ce sont les plus sensibles. Nous devons les encadrer avec rigueur et sang-froid », confiera une source autorisée de la FAF à ce sujet. Cette initiative du ministre des Sports s’imposait grandement en ce moment très critique de la saison, où les enjeux sont devenus plus grands pour les clubs de notre championnat, engagés pour le titre de champion ou en lutte pour le maintien. Il est vrai que l’intensité des rencontres sur le plan sportif est de taille, mais rien ne justifie cette violence qui a désormais franchi toutes les lignes rouges. « Assurer sa survie en Ligue 1 Mobilis ne doit pas se faire au détriment de vies humaines . » Nous confiera notre source de l’instance fédérale qui précisera que « chacun doit assumer ses responsabilités. La haine et la violence ne règlent rien ».

Un état de fait qui a donc poussé Walid Sadi à prendre ses responsabilités en appelant à cette réunion d’urgence avec l’ensemble des présidents de clubs. Ainsi, en plus des solutions qu’il compte présenter à ses interlocuteurs pour combattre cette escalade préoccupante de la violence, Sadi veut aussi mettre un terme aux discours irresponsables, incitant à la haine dans les stades. « À l’approche de la dernière ligne droite du championnat, la responsabilité de chaque acteur du football national est plus que jamais engagée pour garantir le bon déroulement de la compétition dans le respect des règles et des valeurs du sport », peut-on lire dans ce communiqué publié sur le site officiel de la FAF.

Bien entendu, la mission du ministre des Sports lors de cette réunion sera d’appeler les acteurs du football à faire preuve d’unité et de retenue pour éviter d’autres dérapages.

Le président de la FAF, entend aussi inciter les présidents de clubs à un meilleur respect de l’éthique sportive et du fair-play, lors des journées de championnat qui restent à jouer Par ailleurs, lors de sa réunion d’hier avec les arbitres d’élite, ainsi que les membres de la Commission fédérale d’arbitrage (CFA), le président Walid Sadi, a tenu à sensibiliser tout le monde, quant à l’importance de prendre les bonnes décisions, à l’approche de la dernière ligne droite du championnat de Ligue 1 Mobilis. « Cette rencontre, avait pour principal objectif de sensibiliser les arbitres aux enjeux de cette phase décisive de la saison, tout en réaffirmant la confiance de la Fédération en leur professionnalisme et leur engagement pour garantir une fin de saison équitable et sereine », conclut le communiqué de la FAF. Les arbitres doivent donc jouer leur rôle comme il se doit et élever leur niveau de performance en commettant le moins d’erreurs possibles, lors de ces dernières journées décisives. Enfin, face aux multiples dérives de certains médias et autres animateurs de chaînes de télévision privées, qui sont souvent derrière ces actes de violences enregistrés dans nos stades, le ministre de la Communication Mohamed Meziane, a réitéré son appel aux journalistes sportifs à se montrer plus professionnels, et à favoriser « l'esprit du sport, le fair-play et les règles d'éthique et de déontologie ».