L'appétit vient en mangeant. Le MC Oran est d'autant plus acculé au pied du mur que ses joueurs sont, plus que jamais, appelés à faire preuve de plus de rigidité dans leur jeu et de rigueur dans leurs préparatifs pour tout le reste du championnat. En prenant en compte le fait que le défi les attend, ils sont appelés à ne rien laisser au hasard tout en se remettant à l'évidence que leur survie dans les rangs des clubs d'élites ou encore leur maintien dans la division une est tributaire de leurs prouesses à concrétiser vaille que vaille. Sinon, ils sont tout au moins invités à briller, à Zabana, en ne laissant aucun répit à leurs adversaires qu'ils accueilleront désormais dans la citadelle d'El Hamri. Tel est le nouveau défi qui s'impose aux Hamraoua qui n'ont plus d'autres alternatives possibles, hormis le fait de s'en sortir gagnant at home, dans le stade d'El Hamri. Le moindre faux pas est, pour ainsi dire, interdit. Le coach Bouzidi est d'autant plus conscient de cette évidence qu'il est appelé, lui aussi, à raffermir sa stratégie, le but est d'assurer des victoires ne serait-ce qu'à domicile, dans le stade Ahmed Zabana. Tel est le consensus commun qui se dégage aussi bien chez les supporters que chez les connaisseurs en attendant les nouvelles orientations de la direction du club, celle-ci est, elle aussi, appelée à raffermir encore plus sa politique visant le maintien du club phare de l'ouest du pays dans le rang des équipes d'élites.

Le moindre contretemps peut s'avérer fatal.

Dans le but d'aller droit dans ses objectifs qui s'imposent irréfutablement, le Mouloudia d'Oran peut aisément tirer profit des résultats de la 24e journée du championnat. Pour peu qu'il n'observe aucunement de faux pas. En prenant en compte les petits calculs de l'épicier du coin, le MC Oran peut aisément s'en sortir. En effet, la défaite, surprenante de l'ES Ben Aknoun et le score de parité qui a sanctionné la rencontre disputée entre Chlef et Magra ont totalement chamboulé les prévisions, ouvrant grands les appétits des Oranais en lutte pour leur survie en division nationale. Avec un gain de 34 points à réaliser dans la suite de cette compétition, le MC Oran est sauvé de la relégation assurant par-là même son maintien en nationale Une. Cette mission n'est ni herculéenne ni difficile à réaliser en prenant en compte le fait que les Hamraoua sont, désormais, interdits de faux pas, auusi petit soit-il. En se remettant à leurs calculettes, les Oranais du MC Oran se retrouvent dans l'obligation d'engranger, et sans aucun manquement, un gain de 12 points dans les quatre prochaines rencontres qu'ils disputeront dans le stade Zabana, en accueillant à Oran l'Es Sétif, Ben Aknoun, El Bayadh et le ténor du championnat et du football national, l'USM Alger. Le match, devant opposer le club oranais aux enfants de Soustara, est en attente de sa programmation. Une question est toutefois en droit de se poser. Est-ce que le Mouloudia d'Oran s'en sortira indemne, cette année, en se contentant de sa suprématie dont elle doit faire preuve en affrontant ses adversaires au stade d'Oran, Ahmed Zabana?

Le Mouloudia face au défi du maintien

Le but étant contre attente de s'en sortir de la zone du danger, les Rouge et Blanc ne sont aucunement fatalistes ni encore défaitistes, malgré toutes ces tempêtes l'ayant secoué, ces dernières années, en particulier durant la saison actuelle qu'il a entamée en boitant et de surcroît tardivement, en plus de plusieurs autres couacs qui se sont greffés. À cela s'ajoute le changement de statut de cette entreprise sportive, opéré alors que le championnat est bel et bien lancé. Il s'agit du transfert tardif de la gestion de la SSSPA/ MC Oran au profit de l'entreprise nationale spécialisée dans les transports des hydrocarbures, Hyproc. Tous ces faits cumulés ont constitué un bloc d'«incidents» ayant fait que cette équipe a d'autant plus été freinée dans sa besogne, qu'elle a, de fait, peiné quant à se redresser et redresser la situation qui s'est corsée à plus d'un titre et au fil des jours.