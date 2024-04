Les responsables du MC Oran se sont mobilisés ces derniers jours pour mettre tous les atouts au profit de leurs joueurs afin de battre le CR Belouizdad, champion d'Algérie en titre, aujourd'hui, sur leur pelouse du stade Ahmed Zabana, à 19h00, pour s'éloigner de la zone très dangereuse des relégables.

Or, après une journée de repos, les joueurs du Chabab ont repris les entraînements en vue de bien préparer ce match en déplacement à Oran.Qualifiés en finale de la coupe d'Algérie qu'ils doivent animer face au MC Alger, les gars du Chabab de Belouizdad, sont branchés sur le championnat d'Algérie où ils visent le podium afin de disputer la saison prochaine la Ligue des Champions.

Un grand classique de la Ligue 1

Les joueurs du coach Marcos Paqueta sont déterminés à jouer sur les trois fronts: coupe, championnat et Ligue des Champions. Aujourd'hui, il s'agit de défier cette équipe du MC Oran qui a un besoin pressant de points pour s'éloigner de la zone des relégables.

La rencontre s'annonce des plus difficiles et des plus compliquées, sachant que les responsables de l'équipe des Hamraoua ont mis le paquet pour placer leurs joueurs dans de très bonnes dispositions pour gagner ce match.

En effet, la direction du club du MCO a demandé à la direction de la jeunesse et des sports (DJS), de l'aider à mettre les supporters dans de très bonnes conditions également pour encourager les joueurs à réaliser la victoire. Pour faciliter la tâche du club phare de l'ouest algérien, la DJS d'Oran a autorisé la réouverture des gradins du «virage El-Hamri», fermés depuis des années; l'ouverture de toutes les portes du stade pour assurer l'accès rapide aux différents gradins et l'ouverture des portes de l'enceinte à partir de 15h00.

Une affluence record attendue

Ainsi, une affluence record est donc attendue, aujourd'hui, avec également l'arrivée des supporters du CRB. À ce propos, les responsables du MCO ont accordé 1 000 billets aux fans du CRB pour assister à ce grand classique du football algérien. Et pour préparer ce match important, les joueurs ont repris les entraînements vendredi, tout en s'attendant à empocher la prime de la qualification à la finale de la coupe d'Algérie, au plus tard, aujourd'hui, si cela ne s'est pas fait hier, au moment où on mettait sous presse.

Ainsi, les deux équipes qui se battent donc pour des objectifs diamétralement opposés, se sont bien préparées pour ce match avec l'espoir de remporter les 3 points précieux pour leur avenir immédiat en championnat de la Ligue 1 Mobilis du football professionnel algérien.