Dans une soirée cauchemardesque et de déception, l'équipe nationale algérienne de football quitte prématurément la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Alors qu'une simple égalité aurait suffi pour assurer leur passage au tour suivant, les Verts se sont inclinés douloureusement face à la Mauritanie, qui les a battus 1-0.Le tableau aurait pu être encore plus sombre pour l'Algérie, si ce n'était de la maladresse des joueurs mauritaniens et des arrêts héroïques du gardien Mandera, qui a été la seule satisfaction de la soirée. Avec leur courage et leur domination tactique, les Mourabitounes ont réussi à éliminer une équipe algérienne qui a semblé dépourvue d'âme et de jeu cohérent.Pour les Fennecs de Belmadi, c'est une seconde sortie consécutive du premier tour, une amère réalité après des groupes qui semblaient abordables. Cette élimination soulève des questions sur la performance de l'équipe, la stratégie de l'entraîneur, et la capacité des joueurs à répondre aux attentes.La défaite crée une atmosphère de honte et de déshonneur parmi les supporters, qui espéraient une meilleure performance de leur équipe nationale. Les critiques se multiplient alors que les fans expriment leur frustration devant cette sortie prématurée, pointant du doigt les choix tactiques et le manque de détermination sur le terrain.La Mauritanie, quant à elle, célèbre sa victoire historique, se qualifiant pour le second tour avec une performance qui a dépassé les attentes. Bravo à cette belle équipe de la Mauritanie et son coach Comorien, Amir Abdou.