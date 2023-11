Ce samedi au Maracana de Rio de Janeiro, Fluminense et Boca Juniors se sont affrontés dans une finale de Copa Libertadores qui sentait la poudre. Edinson Cavani, Marcelo, Felipe Melo, Sergio Romero ou encore Ganso: plusieurs noms bien connus dans le Vieux Continent étaient présents dans l'antre carioca ce soir. Dans les premiers instants de la rencontre, la possession était largement brésilienne. Confisquant le ballon à leurs adversaires, les locaux ont eu une possession assez stérile lors du premier quart d'heure. Plus incisifs dans les duels, les hommes de Fernando Diniz ont alors poussé pour ouvrir le score. Et l'étincelle est venue de l'attaquant argentin German Cano qui, trouvé au point de penalty par Arias, n'a laissé aucune chance à Sergio Romero (1-0, 36'). Meilleur buteur de la compétition, l'ancien de Lanus a inscrit son 13e but dans cette cuvée. En deuxième période, alors qu'Edinson Cavani n'a pas été très dangereux, l'égalisation est venue d'un exploit signé... Advincula (1-1, 74'). Finalement, les deux équipes ont dû se départager en prolongation. Fluminense a finalement repris l'avantage sur une action de toute beauté. Trouvé dans le dos de la défense, Keno remettait le ballon en retrait de la tête vers John Kennedy qui arrivait en balle. Ce dernier, rageur, a alors envoyé une demi-volée surpuissante qui n'a laissé aucune chance à Romero (2-1, 99'). Après une deuxième période de prolongations insoutenable, c'est le Fluminense qui a tenu bon et a remporté cette Copa Libertadores 2023. À domicile, le Flu remporte ainsi la première Copa Libertadores de son histoire.