En prévision des Championnats arabes de cyclisme sur route (toutes catégories), prévus du 15 au 23 décembre en Arabie saoudite, l'Algérie sera représentée par trois catégories (seniors, juniors et cadets). Ainsi plusieurs sélections prendront part à cet évènement, avec un effectif composé de 25 coureurs, a annoncé jeudi la Fédération algérienne de la discipline (FAC). «Nos sélections nationales ont rallié Riyadh, ce jeudi, pour prendre part aux Championnats arabes de cyclisme sur route (toutes catégories), organisés par l'Arabie saoudite en collaboration avec l'Union arabe de la discipline», a écrit la FAC sur sa page Facebook. En seniors, les sélections nationales (messieurs et dames) sont composées des meilleurs coureurs, à l'image d'Azzedine Laagab, Hamza Yacine et Nassim Saidi chez les messieurs, ainsi que l'espoir du cyclisme féminin, Nesrine Houili, qui sera le porte-drapeau de la délégation algérienne.

Les Championnats arabes de cyclisme sur route enregistrent la participation de 406 athlètes représentant 12 pays, à savoir, l'Arabie saoudite (pays hôte), l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, la Libye, les Emirats arabes unis, le Qatar, la Syrie, le Sultanat d'Oman, l'Iraq et Bahreïn.

La compétition débutera, dimanche prochain, par un contre-la-montre individuel, ainsi qu'une course générale individuelle et par équipes, suivant le programme de compétition dévoilé mardi par les organisateurs.

En marge de cette compétition, le conseil d'administration de l'Union arabe de cyclisme tiendra une réunion, pendant laquelle plusieurs points seront évoqués, notamment les voies et moyens de développer la discipline sur le plan arabe.

«Il sera procédé également à l'établissement du calendrier des saisons 2024 et 2025», a annoncé l'Union arabe dans un communiqué, diffusé sur son site officiel.

Liste des coureurs algériens retenus pour les Championnats arabes de cyclisme sur route:

Seniors messieurs: Azzedine Laagab, Hamza Yacine, Nassim Saidi, Hamza Amari, Abdellah Benyoucef, Mohamed Amine Nehari.

Seniors dames: Nesrine Houili, Yasmine Meddah, Khadidja Araoui, Imene Malji

Juniors garçons: Anes Riyahi, Bachir Chenafi, Djaoued Nehari, Ryad Bekhti, Nasrallah Semiani

Juniors filles: Malak Mechab, Hanine Belatrous, Yamna Bouikour, Sihem Bousbaâ

Cadets garçons: Abdeldjalil Bouteba, Samah Rouabeh, Mohamed Kouaouir, Ali Safouan Bouassla, Mohamed Abderaouf Malek et Yasser Aidi.